Knappe Niederlage: Graz99ers verpassen CHL-Sensation

Die Moser Medical Graz99ers haben bei ihrem Comeback in der Champions Hockey League nur knapp eine Sensation verpasst. Gegen den amtierenden Schweizer Meister HC Fribourg-Gottéron lieferten die Grazer vor heimischem Publikum einen starken Auftritt ab, mussten sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Fast sieben Jahre nach dem letzten CHL-Auftritt kehrten die 99ers wieder auf die europäische Bühne zurück – und bekamen mit Fribourg gleich einen der stärksten möglichen Gegner zugelost. Trotz zahlreicher Ausfälle präsentierte sich die Mannschaft von Head Coach Dan Lacroix von Beginn an kämpferisch und bestens vorbereitet.

99ers halten gegen Top-Team dagegen

Die Gäste aus der Schweiz erwischten den besseren Start und gingen bereits in der vierten Minute durch Lucas Hedlund in Führung. Die Grazer ließen sich davon aber nicht beeindrucken und fanden immer besser ins Spiel. Kurz vor Ende des ersten Drittels sorgte Chris Collins für den verdienten Ausgleich. Im Powerplay setzte er nach und stellte auf 1:1. Auch im zweiten Abschnitt waren die 99ers mindestens ebenbürtig und übernahmen phasenweise sogar die Kontrolle über die Partie. Mehrere gute Chancen blieben jedoch ungenutzt, weshalb es mit einem Unentschieden ins Schlussdrittel ging.

Bittere Schlussphase entscheidet Partie

Im letzten Drittel drängten die Grazer weiter auf den Führungstreffer, doch Fribourg schlug in der entscheidenden Phase zu. Yannick Rathgeb und Anthony Richard brachten die Schweizer innerhalb kurzer Zeit mit 3:1 in Führung. Die 99ers gaben sich aber nicht geschlagen. In der Schlussphase sorgte Paul Huber mit einem Powerplay-Treffer noch einmal für Spannung und verkürzte auf 2:3. Mit zusätzlichem Feldspieler versuchten die Grazer alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Entscheidung fiel schließlich wenige Sekunden vor Schluss: Anthony Richard traf ins leere Tor zum 4:2-Endstand. Trotz der Niederlage zeigte der CHL-Auftakt, dass die Graz99ers auch gegen europäische Top-Teams mithalten können. Die nächste Herausforderung wartet bereits am Samstag: Dann treffen die Steirer in der Champions Hockey League auf die Boxers de Bordeaux.