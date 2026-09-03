Sommerliches Wetter am Freitag: Steiermark erwartet bis zu 32 Grad

Die Steiermark startet sonnig und sommerlich ins Wochenende: Am Freitag zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.

Die Steiermark erwartet am Freitag überwiegend sonniges und warmes Wetter. Nach der raschen Auflösung örtlicher Dunst- oder Nebelfelder setzt sich im ganzen Land meist die Sonne durch. Zu Beginn können sich vor allem im Nordosten noch einige Wolken halten. Am Nachmittag bilden sich zwar kleinere Quellwolken, diese bleiben laut Prognose aber harmlos und bringen keine nennenswerten Wetterbeeinträchtigungen. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen deutlich an. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad, am Nachmittag werden sommerliche Höchstwerte von 27 bis 32 Grad erreicht.