Graz 99ers schnuppern an Sensation: 39 Sekunden entscheiden den Krimi

Die Graz 99ers verlangten dem Schweizer Meister Fribourg zum Start in die Champions Hockey League alles ab. Lange war die Überraschung zum Greifen nahe. Dann entschieden zwei Gegentreffer innerhalb von nur 39 Sekunden die Partie.

Vor rund 2.500 Fans im Liebenauer Bunker starteten die Graz 99ers am Donnerstagabend in die neue Eishockey-Saison. Und zum Auftakt wartete gleich ein echter Brocken: Mit Fribourg gastierte der amtierende Schweizer Meister in Graz. Der Favorit erwischte auch den besseren Start. Bereits in der 4. Minute brachte der junge Schwede Lucas Hedlund die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Grazer ließen sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen.

14 Sekunden vor der Pause schlägt Graz zurück

Kurz vor Ende des ersten Drittels wurden die 99ers für ihren Einsatz belohnt. Im Powerplay traf Chris Collins nur 14 Sekunden vor der Pausensirene zum 1:1. Auch im zweiten Drittel hielt der österreichische Meister dagegen. Fribourg fand keinen Weg, sich entscheidend abzusetzen, mit dem Unentschieden ging es schließlich in den letzten Abschnitt. Die Hoffnung auf eine Überraschung lebte.

Dann reichen Fribourg 39 Sekunden

In der Schlussphase kippte die Partie jedoch innerhalb weniger Augenblicke. Yannick Rathgeb traf in der 54. Minute zum 2:1, nur 39 Sekunden später legte Anthony Richard nach. Geschlagen gaben sich die 99ers trotzdem nicht. In der 59. Minute brachte Marcus Vela seine Mannschaft im Powerplay noch einmal auf 2:3 heran. Der Bunker durfte damit kurz wieder auf ein spätes Comeback hoffen. Doch Fribourg hatte das letzte Wort: Graz nahm den Torhüter vom Eis, Anthony Richard traf ins leere Tor und besiegelte mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand.