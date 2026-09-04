Sensationsfund in Graz: Archäologen stoßen auf Wehrturm

Eigentlich wird am Grazer Tummelplatz gebaut. Doch zwischen modernen Leitungen und einem Kanal aus den 1920er-Jahren sind Arbeiter und Archäologen auf etwas gestoßen, das dort schon wesentlich länger liegt.

Eigentlich wird am Grazer Tummelplatz gebaut. Doch zwischen modernen Leitungen und einem Kanal aus den 1920er-Jahren sind Arbeiter und Archäologen auf etwas gestoßen, das dort schon wesentlich länger liegt.

Eigentlich wird am Grazer Tummelplatz gebaut. Doch zwischen modernen Leitungen und einem Kanal aus den 1920er-Jahren sind Arbeiter und Archäologen auf etwas gestoßen, das dort schon wesentlich länger liegt: Mauerreste aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Direkt vor dem Akademischen Gymnasium wurden Fundamente freigelegt, die nach Einschätzung der Experten zur spätmittelalterlichen Stadtbefestigung samt Basteiturm gehörten. Für die Stadtarchäologie ist die Entdeckung besonders spannend. Denn ausgerechnet dieser Teil der früheren Grazer Stadtmauer war bislang nur unzureichend erforscht.

Ein „blinder Fleck“ in der Geschichte von Graz

Dass sich in diesem Bereich einst eine turmartige Befestigung befunden haben könnte, war nicht völlig unbekannt. Auf historischen Ansichten und Plänen gibt es entsprechende Hinweise. Die Anlage dürfte in das damalige Dominikanerinnenkloster integriert gewesen sein. Das Problem: Die erhaltenen Pläne sind vermutlich jünger als die nun entdeckten Mauern. Wo genau die mittelalterliche Befestigung im Osten von Graz tatsächlich verlief, ließ sich deshalb bislang nicht zweifelsfrei feststellen. Grabungsleiterin Ortrun Kögler von archnet bezeichnet den Bereich als eine Art „blinden Fleck“. Jetzt gibt es erstmals handfeste archäologische Spuren. „Es ist das eine, aufgrund alter Ansichten etwas zu vermuten. Die Reste eines Basteiturms dann tatsächlich zu finden, ist für uns natürlich eine große Freude“, erklären Kögler und Projektleiter Dimitrios Boulasikis.

©Stadt Graz/ Foto Fischer „Es ist das eine, aufgrund alter Ansichten etwas zu vermuten. Die Reste eines Basteiturms dann tatsächlich zu finden, ist für uns natürlich eine große Freude“, erklären Ortrun Kögler und Projektleiter Dimitrios Boulasikis.

Hier endete vor Jahrhunderten die Stadt

Besonders faszinierend ist, wie sehr sich dieser Teil von Graz seitdem verändert hat. Wer im Spätmittelalter an der heutigen Baugrube gestanden wäre, hätte sich ungefähr am Rand der damaligen Stadt befunden. Statt auf den heutigen Tummelplatz und die umliegenden Gebäude hätte man von der Stadtmauer hinaus ins Umland geblickt. Die Befestigung hatte eine zentrale Aufgabe: Graz vor Angreifern zu schützen. Moderne Artillerie gab es zu jener Zeit noch nicht. Zur Verteidigung kamen unter anderem Pfeil und Bogen sowie Steine zum Einsatz. Auch das Material der nun gefundenen Mauern zeigt, welchen Stellenwert der Schutz der Stadt hatte. Verwendet wurden Schöcklkalk und Mörtel mit hochwertigem Löschkalk. Für damalige Verhältnisse war das kostspieliges Baumaterial.

Rätsel um Grazer Stadtmauer könnte gelöst werden

Nun wollen die Archäologen herausfinden, was die Mauern noch über das mittelalterliche Graz verraten. Nach derzeitigem Stand dürfte die Stadtmauer über den heutigen Tummelplatz in Richtung Burggasse verlaufen sein. Hinter dem Akademischen Gymnasium könnte sich ein weiterer Verlauf ebenfalls in Richtung Burggasse befunden haben. Möglicherweise bildete dieser Bereich eine Art Ausläufer der Befestigungsanlage. Sicher ist diese Rekonstruktion allerdings noch nicht. Weitere Grabungen sollen zusätzliche Hinweise liefern. Genau deshalb ist die aktuelle Entdeckung von besonderem Wert: Was bislang vor allem aus historischen Darstellungen abgeleitet wurde, kann nun mit tatsächlichen Überresten im Boden verglichen werden.

Fundamente reichen mehrere Meter in die Tiefe

Bevor die alten Mauern wieder verschwinden, werden sie umfassend dokumentiert. Mit Photogrammetrie entstehen aus zahlreichen Aufnahmen genaue Modelle und Pläne der Fundstelle. Dabei wird nicht nur festgehalten, wo die Mauern verlaufen. Auch Höhe und Tiefe werden vermessen. Die Fundamente reichen in diesem Bereich bis etwa 1,5 bis 2,5 Meter tief. Damit bleibt der Fund dokumentiert, selbst wenn später an der Oberfläche nichts mehr davon zu sehen sein wird.

Historische Mauern werden wieder zugeschüttet

Denn dauerhaft sichtbar bleiben die mittelalterlichen Überreste nicht. Nach Abschluss der Untersuchungen sollen die Mauern wieder zugeschüttet werden. Sie werden dadurch geschützt und bleiben an ihrem ursprünglichen Platz erhalten. Bewegliche Fundstücke werden hingegen geborgen, gereinigt und erfasst. Anschließend sollen sie an das Graz Museum übergeben werden. Sämtliche Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Die archäologische Begleitung bleibt auch bei den weiteren Bauarbeiten dabei. Schließlich ist noch nicht ausgeschlossen, dass unter dem Tummelplatz weitere Zeugnisse des frühen Graz warten. Auf den Zeitplan für die Neugestaltung des Platzes haben die bisherigen Funde laut aktuellem Stand keine Auswirkungen.