Sorge im Schlosspark Eggenberg: „Sonst wird das kommende Jahr schlimm“

Der heiße und trockene Sommer hat den alten und exotischen Bäumen des Schloss Eggenberg zugesetzt. Wie schwer die Schäden tatsächlich sind, wird sich erst 2027 zeigen. Nun hoffen die Verantwortlichen auf einen feuchten Winter.

Der Schlosspark Eggenberg in Graz ist für seine mächtigen, teilweise exotischen Bäume bekannt. Viele von ihnen prägen die historische Anlage bereits seit Generationen. Doch ausgerechnet diese alten Baumriesen bereiten den Verantwortlichen nach diesem Sommer zunehmend Sorgen. Der britische Landschaftsgärtner Harry Ashcroft, der seit dem Frühjahr für den Park verantwortlich ist, hat intensive Wochen hinter sich. Die Folgen der Hitze und Trockenheit sind inzwischen kaum zu übersehen. „Es sieht alles ein bisschen traurig aus. Man könnte meinen, es ist schon Ende Oktober“, beschreibt Ashcroft den Zustand in einem Bericht der Kronen Zeitung.

Wie groß die Schäden sind, zeigt sich erst 2027

Noch lässt sich nicht abschließend beurteilen, wie gut die wertvollen Bäume den Extremsommer tatsächlich überstanden haben. Erst im kommenden Jahr dürfte sich zeigen, ob einzelne Exemplare ernsthaft geschädigt wurden. Klar ist für Ashcroft allerdings schon jetzt: Wiederkehrende Dürreperioden können die Lebensdauer alter Bäume verkürzen. Das stellt die Verantwortlichen vor ein grundsätzliches Problem. Viele Pflanzen des historischen Schlossparks wurden im 19. Jahrhundert ausgewählt, zu einer Zeit, in der heutige klimatische Bedingungen bei der Gestaltung naturgemäß keine Rolle spielten. „Wir tun wirklich alles, um die Bäume möglichst lange zu erhalten“, sagt Paul Schuster, Leiter der Abteilung Schloss Eggenberg des Universalmuseums Joanneum. Gleichzeitig räumt er ein, dass das historische Parkkonzept kaum klimaresistente Pflanzen vorgesehen habe.

Alte Zisterne soll bei Trockenheit helfen

Einfach große Mengen Leitungswasser im Park zu verteilen, ist für die Verantwortlichen keine Lösung. Stattdessen wurde ein neues Wassermanagement entwickelt. Eine alte Zisterne wurde wieder aktiviert, eine zweite soll folgen. Zusätzlich werden historische Quellen auf dem Gelände genutzt. Ziel ist es, den wertvollen Baumbestand möglichst nachhaltig durch längere Trockenperioden zu bringen. Ob diese Maßnahmen auf Dauer ausreichen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Für Ashcroft hängt nun viel von den kommenden Monaten ab. Seine Prognose fällt deutlich aus: „Wir brauchen dringend einen feuchten Winter, sonst wird das kommende Jahr wirklich schlimm.“

Andere Projekte müssen warten

Der Kampf um die historischen Bäume hat mittlerweile Priorität, auch weil gleichzeitig weniger Budget zur Verfügung steht. Weitere Rekonstruktionen historischer Bereiche müssen deshalb vorerst hintenangestellt werden.Ideen gäbe es genügend. Unter anderem könnte der 1923 abgerissene Bacchus-Tempel rekonstruiert werden. Auch die Wiederherstellung eines historischen eisernen Gewächshauses wäre denkbar. Doch vorerst lautet das Ziel wesentlich grundlegender: Die vorhandenen Bäume sollen erhalten werden. Andere historische Bereiche wurden in den vergangenen Jahrzehnten bereits rekonstruiert. Dazu gehören etwa das Herrschaftsgartl, der romantische Rosenhügel und der Obstgarten mit seinen alten Sorten. Wie wichtig der Schlosspark für Graz ist, zeigen auch die Besucherzahlen. Mehr als 250.000 Menschen kommen jährlich in die Anlage.