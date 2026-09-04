Nach wochenlanger Baustelle: Steyrergasse in Graz wieder freigegeben

Eine Baustelle weniger für Grazer Autofahrer: Nach wochenlangen Arbeiten kann die Steyrergasse wieder befahren werden. Ganz verschwunden sind die Bagger aus dem Gebiet allerdings noch lange nicht.

Wer in den vergangenen Wochen rund um die Steyrergasse in Graz unterwegs war, musste wegen umfangreicher Bauarbeiten mit Einschränkungen rechnen. Nun gibt es eine wichtige Änderung: Die Arbeiten im Straßenbereich sind abgeschlossen und die Steyrergasse wurde wieder für den Verkehr freigegeben. In den vergangenen Monaten wurden dort unter anderem Straßenbahngleise erneuert und Leitungen umgelegt. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Großprojekt „Maintenance Graz Linien“ und dem geplanten Straßenbahnbetriebshof Steyrergasse Süd.

Steyrergasse wieder für Verkehr geöffnet

Für Autofahrer bedeutet das zunächst einmal Entspannung. Die Sperre in der Steyrergasse ist aufgehoben, der Verkehr kann wieder rollen. Abgeschlossen ist das gesamte Bauprojekt damit allerdings keineswegs. Hinter den Kulissen wird weitergearbeitet. Zwischen Steyrergasse und Schönaugürtel entsteht in den kommenden Jahren eine völlig neue Infrastruktur für die Grazer Straßenbahnen. Der Grund dafür liegt auch in der wachsenden Flotte. Derzeit verfügen die Graz Linien über 85 Straßenbahnen. Mit dem Ausbau der Standorte Steyrergasse und Alte Poststraße sollen künftig insgesamt bis zu 128 Straßenbahnen abgestellt und gewartet werden können.

Neue Straßenbahnen brauchen mehr Platz

Eine besondere Rolle spielen dabei die neuen, längeren Straßenbahnen. 31 neue Fahrzeuge sollen die Grazer Flotte verstärken. Sie bieten jeweils Platz für rund 200 Fahrgäste. Die bisherigen Werkstätten sind für diese längeren Garnituren teilweise zu klein. Deshalb wird der Standort Steyrergasse umfassend umgebaut. Geplant ist unter anderem eine neue Abstellhalle mit 25 Plätzen für die längeren Straßenbahnwagen. Hinzu kommen eine neue Betriebswerkstätte, zusätzliche Arbeitsstände sowie eine Außenreinigungsanlage. Auch die Hauptwerkstätte wird erweitert. Dort sollen unter anderem eine Drehgestellwerkstätte und eine Unterflurdrehmaschine Platz finden.

Tiefgarage mit bis zu 220 Stellplätzen

Doch nicht nur oberirdisch verändert sich das Areal. Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Sanierung von Altlasten des historischen Stadtgaswerks, das 1945 zerstört wurde. Im Zuge dieser Arbeiten soll außerdem eine Tiefgarage mit bis zu 220 Stellplätzen für die interne Nutzung entstehen. In den oberen Geschossen der neuen Gebäude sind Büroarbeitsplätze, Sozialräume, Ausbildungswerkstätten und eine Betriebskantine vorgesehen.

Riesige Photovoltaikanlage kommt aufs Dach

Auch die rund 10.900 Quadratmeter großen Dachflächen sollen genutzt werden. Dort ist eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von bis zu rund 1,4 Megawatt-Peak geplant. Zusätzlich soll die Fassade begrünt werden. Verändert wird auch die Anbindung des Betriebshofs. Neben der bestehenden Zufahrt über die Steyrergasse sollen Remisen und Werkstätten künftig direkt an die Gleise der Linie 5 am Schönaugürtel angeschlossen werden.

Großbaustelle bleibt Graz noch Jahre erhalten

Ein langer Atem ist bei dem Projekt dennoch gefragt. Die jetzt abgeschlossenen Gleis- und Leitungsarbeiten in der Steyrergasse waren nur ein Teil des umfangreichen Zeitplans. Im Februar 2027 soll die Bauausführung der Eisenbahnanlage Steyrergasse Süd beginnen. Für Sommer 2027 ist die Gleisanbindung am westlichen Schönaugürtel vorgesehen, 2029 soll die östliche Anbindung folgen. Bis alles vollständig fertig ist, dauert es noch mehrere Jahre: Die Gesamtinbetriebnahme des neuen Straßenbahnbetriebshofs ist für August 2031 vorgesehen.