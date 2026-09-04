Graz muss sparen: Jetzt geraten auch Politik-Gelder in den Fokus

Die finanzielle Situation der Stadt Graz hat sich zuletzt deutlich zugespitzt. Neue Förderansuchen werden vorerst nicht bearbeitet, Bestellungen wurden eingeschränkt. Hintergrund ist unter anderem ein zusätzlicher Finanzbedarf von mehr als 30 Millionen Euro im Behindertenbereich, 5 Minuten hat berichtet: Graz verhängt Haushaltssperre und friert Förderungen ein. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) verteidigte die Maßnahmen am Donnerstagabend auch in der ORF-„ZiB2“. Zusätzliche Brisanz bekommt die angespannte Grazer Finanzlage nun durch eine mögliche rechtliche Dimension. Der Grazer Wirtschaftsanwalt Harald Christandl hält eine zivil- und strafrechtliche Prüfung politischer Entscheidungen grundsätzlich für denkbar, sollte sich herausstellen, dass frühere Warnungen vor finanziellen Risiken nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zeigt sich davon unbeeindruckt und fürchtet nach eigenen Angaben keine Klagen. Sie verweist darauf, dass seit 2023 bereits 60 Millionen Euro eingespart worden seien und weitere 65 Millionen Euro folgen sollen. Der aktuelle Förder- und Bestellstopp betrifft laut Kahr ausschließlich neue Förderungen und Subventionen und soll zunächst sicherstellen, dass bereits beschlossene Verpflichtungen weiterhin erfüllt werden können. Wie es danach weitergeht, soll bei der nächsten Sitzung der Stadtregierung entschieden werden.

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Kontrollamtsbericht liegt vor

Mitten in diese Debatte fällt nun ein Bericht des Grazer Kontrollamts, der politisch besonders heikel ist. Geprüft wurde zwar kein großer Budgetposten, sondern der Umgang von Stadtsenatsmitgliedern und Klubobleuten mit sogenannten Verfügungsmitteln. Das Kontrollamt selbst stellt klar: Diese Gelder haben die Finanzprobleme der Stadt weder verursacht, noch können sie diese lösen. Es gehe vielmehr um den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichem Geld und damit um Vertrauen.

Fast 60 Prozent der geprüften Auszahlungen problembehaftet

Das Ergebnis fällt dennoch deutlich aus: Knapp 60 Prozent der kontrollierten Stichproben bei den Auszahlungen waren laut Kontrollamt problembehaftet. Bei rund zehn Prozent konnte überhaupt kein städtischer Zweck im Sinne der geltenden Richtlinie erkannt werden. Teilweise fehlten wichtige Unterlagen, in anderen Fällen sahen die Prüfer Widersprüche zu Gesetzen oder Richtlinien. Die Prüfung erfolgte dabei nur stichprobenartig und nennt bewusst keine Namen. Untersucht wurde der Zeitraum von Jänner 2025 bis Mai 2026. Insgesamt erhielten in diesem Zeitraum 13 politische Vertreter Verfügungsmittel. Sechs verwendeten sie hauptsächlich für Arbeitsessen und Bewirtungen, zwei vor allem für Spenden und zwei schwerpunktmäßig für Geschenke. Bei drei weiteren ließen sich wegen unklarer Buchungen oder fehlender Belege keine eindeutigen Kategorien feststellen.

Kaffeemaschinen, Wein und ein Schal als Geschenk an sich selbst

Besonders auffällig sind einzelne Beispiele aus dem Bericht. Bei Geschenken wie 140 Adventkalendern, 40 Kaffeemaschinen oder vier Weinflaschen fehlte demnach ein nachvollziehbar dokumentierter Empfängerkreis. Auch bei Krapfenspenden, Fanartikeln eines Grazer Fußballvereins, Taxifahrten oder einem Mittagessen mit der Geschäftsführung eines Regionalmediums sah das Kontrollamt mögliche Überschneidungen zwischen städtischen Aufgaben und den Interessen von Parteien beziehungsweise Klubs. Noch deutlicher wird der Bericht bei mehreren anderen Fällen. Als „jedenfalls unzulässig“ bewertete das Kontrollamt unter anderem zwei Zahlungen über insgesamt 1.800 Euro an eine andere begünstigte Person, rund 900 Euro für Inserate in einem Printmedium einer Partei beziehungsweise eines Gemeinderatsklubs sowie Ausgaben für die Ausstattung von Klubräumen. Für Aufsehen dürfte auch eine deutlich kleinere Ausgabe sorgen: Knapp 40 Euro wurden für einen Schal ausgegeben, den sich eine begünstigte Person selbst zum Geburtstag schenkte. Bezahlt wurde auch dieser aus Verfügungsmitteln.

Auch bei Arbeitsessen fehlten Angaben

Probleme fanden die Prüfer ebenso bei Bewirtungen. In vielen Fällen fehlten Angaben zu Teilnehmern, Ort oder fachlichem Anlass. Teilweise wurden auf Rechnungen Positionen gestrichen und neue Summen gebildet. Unter der Kategorie Bewirtung tauchten laut Bericht außerdem Produkte wie Tabletten, Spiritus-Gel, Klebstoff, Haftnotizen und Billets auf. Das Kontrollamt hielt diese Zuordnung für nicht zutreffend. Auch manche Taxifahrten ließen Fragen offen. Bei mehreren Rechnungen waren weder die beförderten Personen noch Zweck und Ziel ausreichend dokumentiert. Besonders kurios: Ein Beleg wies für eine Fahrt zwischen Raubergasse und Kirchengasse 13,6 Kilometer und eine Dauer von 52 Minuten aus. Weil Angaben zu möglichen Zwischenstopps fehlten, stufte das Kontrollamt den Beleg als „wenig glaubhaft“ ein.

Wie viel Geld steht der Politik zur Verfügung?

Für 2025 und 2026 waren jährlich insgesamt 215.000 Euro an Verfügungsmitteln budgetiert. Wegen der angespannten Liquidität wurden diese bereits um rund 15 Prozent auf 181.600 Euro gekürzt. Vorgesehen waren ursprünglich 50.000 Euro für das Bürgermeisteramt, 34.000 Euro für das Vizebürgermeisteramt, jeweils 20.000 Euro für die übrigen Stadtsenatsreferenten und jeweils 6.200 Euro für die Klubobleute. Das Kontrollamt fordert nun unter anderem eine bessere Dokumentation, klare interne Kontrollen und die Rückzahlung unzulässig verwendeter Verfügungsmittel. Gerade angesichts der aktuellen Finanzprobleme dürfte der Bericht für weiteren politischen Gesprächsstoff sorgen. Denn auch wenn es verglichen mit dem Grazer Milliardenbudget um kleine Summen geht, bringt das Kontrollamt den Kern selbst auf den Punkt: „Bei öffentlichen Geldern geht es letztlich um Vertrauen.“