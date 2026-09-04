Nächster Neuzugang fix: GAK verpflichtet Christopher Cvetko

Der GAK 1902 hat sich im Mittelfeld weiter verstärkt: Christopher Cvetko unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag für ein Jahr und steht ab sofort im Kader der Profimannschaft.

Der GAK 1902 hat eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld gefunden. Christopher Cvetko unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag für ein Jahr und erweitert ab sofort die Optionen von Trainer Gerald Scheiblehner. Der 29-jährige Kärntner bringt viel Erfahrung aus der höchsten österreichischen Spielklasse mit und soll der Grazer Zentrale zusätzliche Stabilität verleihen.

Über 130 Bundesliga-Einsätze

Cvetko kann bereits auf eine lange Laufbahn im heimischen Profifußball zurückblicken. Der Mittelfeldspieler absolvierte mehr als 130 Spiele in der österreichischen Bundesliga und sammelte dabei wertvolle Erfahrung. Ausgebildet wurde der Linksfuß unter anderem in der Jugend des englischen Klubs Bolton Wanderers. In Österreich machte er sich anschließend bei Blau-Weiß Linz sowie bei Austria Klagenfurt einen Namen.

Fixer Neuzugang nach Testphase

Bei Austria Klagenfurt entwickelte sich Cvetko zu einem wichtigen Leistungsträger und feierte mit dem Klub gleich dreimal den Einzug in die Bundesliga-Top-6. Zuletzt stand der 29-Jährige bereits als Testspieler mit der Mannschaft des GAK auf dem Platz. Nun ist der Wechsel fixiert: Cvetko gehört ab sofort offiziell zum Profikader der Athletiker und steht für die kommenden Bundesliga-Aufgaben zur Verfügung.

Trainer sieht wichtigen Baustein

Cheftrainer Gerald Scheiblehner freut sich über die Verpflichtung und sieht im Neuzugang eine passende Ergänzung für seine Mannschaft. „Mit Christopher Cvetko gewinnen wir einen weiteren sehr guten Spieler für unsere Mannschaft, der viel Erfahrung mitbringt und perfekt zu unserem Spielstil passt“, erklärt Scheiblehner. Besonders seine Energie und Robustheit sollen dem Team helfen. Auch Interims-Sportdirektor Andreas Lienhart betont die Qualitäten des neuen Mittelfeldspielers: „Christopher hat in den vergangenen Jahren konstant in der Bundesliga gespielt und seine Qualitäten dort unter Beweis gestellt. Er ergänzt mit seiner Erfahrung und Mentalität unser Mittelfeld zusätzlich.“

Cvetko: „Möchte meinen Beitrag leisten“

Der neue GAK-Spieler blickt motiviert auf seine Aufgabe in Graz. „Das Vertrauen des Trainers bedeutet mir viel. Ich weiß genau, was von mir verlangt wird, und freue mich darauf, mich beim GAK in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, sagt Cvetko. Sein Ziel sei es, sich schnell in die Mannschaft einzufügen und auf dem Platz seinen Beitrag zu leisten.