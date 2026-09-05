Kostenloses Parkfest in Graz: Am Samstag wird im Fröbelpark gefeiert

Picknick, Musik, Basteln und Bewegung: Im Grazer Fröbelpark steigt am Samstag erstmals ein großes Nachbarschaftsfest. Der Eintritt ist frei. Wenige Tage später verändert sich der beliebte Park deutlich.

Noch keine Pläne für heute? Im Grazer Fröbelpark gibt es heute ein neues Veranstaltungsformat. Das Team des Lendwirbel lädt erstmals zum Fröbelpark-Fest und hat dafür ein Programm für unterschiedliche Altersgruppen zusammengestellt. Los geht es bereits um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Im Mittelpunkt soll vor allem das gemeinsame Miteinander in der Nachbarschaft stehen.

Picknick, Musik und Bewegung

Besucher können sich unter anderem auf ein gemeinsames Picknick freuen. Dazu kommen verschiedene Mitmachangebote: Es wird gebastelt, gemeinsam gesungen und musiziert. Auch sportliche Aktivitäten stehen auf dem Programm. Organisiert wird das Fest vom Lendwirbel-Team, das mittlerweile als „Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung“ auftritt. Neben dem bekannten Straßenfest im Mai kümmert sich der Verein auch um weitere Veranstaltungen und Projekte im Stadtteil. Der Termin für das erste Fröbelpark-Fest kommt dabei nicht zufällig. Denn schon in wenigen Tagen beginnen im Park größere Veränderungen.

Ab 17. September wird der Park umgestaltet

Am 17. September startet die Neugestaltung weiterer Bereiche des Fröbelparks. Grundlage dafür ist ein Stadtteilleitbild, bei dessen Erarbeitung auch Wünsche aus der Bevölkerung eingeflossen sind. Dabei ging es unter anderem um mehr Grün, sichere Wege und lebendige Nachbarschaften. Auch die Identität des Stadtteils und ein besserer Zugang zum Wasser, beispielsweise zum Mühlgang, spielten eine Rolle. Ein sichtbarer Teil der Veränderungen ist bereits seit vergangenem Jahr fertig: Im Oktober 2025 wurde der neue Spielbereich eröffnet. Zu dessen Herzstücken zählt eine rollstuhlgerechte Ritterburg.