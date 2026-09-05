Kreditwürdigkeit der Steiermark: Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben

„Es ist erfreulich, dass im aktuellen Rating der Steiermark unser eingeleiteter Weg der Budgetkonsolidierung entsprechend gewürdigt wird. Wir konnten 2025 dank eines strengen Budgetvollzuges die operative Gebarung ins Plus drehen und die Neuverschuldung auch durch höhere Einnahmen deutlich reduzieren. Diesen Weg setzen wir mit dem Budget 2026 fort. Der stabile Ausblick ist eine wichtige Basis, um die gute Kreditwürdigkeit der Steiermark für die Zukunft abzusichern. Damit uns dies gelingt, müssen wir den Konsolidierungskurs auch in den kommenden Jahren entsprechend fortführen. Zugleich werden wir aber auch gezielt in den Wirtschaftsstandort investieren, um Wachstum und Arbeitsplätze zu sichern“, so Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer.

Kosteneinsparungsmaßnahmen zeigten Wirkung

„Dass die Finanzprofis von Standard & Poor‘s das Rating der Steiermark aufwerten, bestätigt unseren eingeleiteten Konsolidierungspfad. Gerade in Zeiten, wo alle öffentlichen Haushalte unter großem Druck stehen, bedeutet dieses Upgrade eine besondere Anerkennung des steirischen Weges. Wo es möglich ist, werden wir auch weiterhin den Sparstift ansetzen, ohne das Bildungswesen, die Gesundheit und Pflege oder die Unterstützung sozialer Härtefälle zu gefährden. Auch die steirische Wirtschaft werden wir selbst unter schwierigen Bedingungen mit aller Kraft gemeinsam weiterentwickeln“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. S&P begründet den stabilen Ausblick wie folgt: „Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung an ihrem Bekenntnis zur Haushaltskonsolidierung festhält, und erwarten, dass bevorstehende Maßnahmen die Fiskalpolitik schrittweise weiter straffen und das Ausgabenwachstum dämpfen werden. Folglich erwarten wir eine allmähliche Verbesserung der operativen Ergebnisse und eine Verringerung der Defizite nach Investitionen auf mittlere Sicht.“

Bedeutung des Ratings für die Steiermark

Das jährliche Rating von Standard & Poor’s ist eine Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Steiermark. S&P betrachtet lokale Faktoren wie die Liquidität, Verschuldung und allgemeine Finanzpolitik der Steiermark, aber auch, wie sich die globale wirtschaftliche Lage auf unser Bundesland auswirkt. Diese Analysen führen zu einer Bewertung auf einer Skala von AAA bis D, wobei die Steiermark erneut das drittbeste mögliche Rating „AA“ erhalten hat. Damit bleibt der Zugang zu kostengünstiger Finanzierung gewährleistet. Ein Teil des Ratings ist der Ausblick für die Zukunft. Dieser wurde von S&P von zuletzt „negativ“ auf „stabil“ aufgewertet. Die Steiermark gibt bereits seit dem Jahr 2001 Ratings bei der Agentur Standard & Poor’s in Auftrag. Dieses Ratingverfahren ist ein wichtiges Instrument des Liquiditätsmanagements des Landes, um einen bestmöglichen Zugang zu kostengünstiger Finanzierung im Interesse der Steirerinnen und Steirer zu erreichen.