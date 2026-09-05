„Aufsteirern“ in Graz: Diese Öffi-Änderungen müssen Besucher beachten

Beim 25. „Aufsteirern“ in Graz kommt es von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, zu zahlreichen Änderungen im öffentlichen Verkehr. Wegen der Sperre von Hauptplatz und Herrengasse werden mehrere Linien umgeleitet.

Beim 25. „Aufsteirern“ in Graz müssen sich Besucherinnen und Besucher auf Änderungen im öffentlichen Verkehr einstellen. Wegen Sperren in der Innenstadt werden mehrere Straßenbahn- und Buslinien umgeleitet.

Straßenbahnen fahren über Andreas-Hofer-Platz

Die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 werden während der Veranstaltung über die Strecke am Andreas-Hofer-Platz geführt. Die Umleitung gilt von Freitag, 18. September, ab 19 Uhr bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr. Dadurch können die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ und „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ während der Sperre nicht bedient werden. Als Ersatz stehen unter anderem die Haltestellen „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ sowie „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“ zur Verfügung.

Änderungen bei weiteren Linien

Auch bei weiteren Straßenbahnlinien gibt es Anpassungen. Von Samstag, 19. September, 4.30 Uhr bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr verkehren unter anderem die Linien 1, 4, 7 und 16 über den Andreas-Hofer-Platz. Die Linien 3 und 5 werden zwischen Krenngasse und Puntigam geführt. Für die Linien 3 und 5 wird außerdem ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser fährt zwischen Jakominiplatz und Andritz und ist ebenfalls von Samstag, 19. September, 4.30 Uhr bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr im Einsatz.

Auch Bus- und Nachtlinien betroffen

Die Buslinie 30 wird am Samstag, 19. September, von 6 bis 20 Uhr in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet. Mehrere Haltestellen können in dieser Zeit nicht bedient werden, darunter „Paulustor“, „Karmeliterplatz“ und „Schauspielhaus“. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden zudem die Nachtbuslinien N1, N2, N7 und N9 wegen der Sperren im Innenstadtbereich über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.

Anreise mit Öffis empfohlen

Für Besucherinnen und Besucher des „Aufsteirern“ empfiehlt die Holding Graz die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders das Umsteigen bei Nahverkehrsknoten wie Liebenau/Murpark, Ostbahnhof oder Puntigam soll helfen, längere Wartezeiten im Bereich des Hauptbahnhofs zu vermeiden. Zusätzlich wird für Samstag, 19. September, und Sonntag, 20. September, das Freizeit-Ticket Steiermark als günstige Möglichkeit für die An- und Abreise nach Graz empfohlen. Die Holding Graz bietet zudem ebenfalls einen detaillierten Überblick.