HSG Holding Graz startet mit Sieg in die neue HLA-Saison

Gelungener Saisonauftakt für die HSG Holding Graz: Die Grazer bezwingen den UHK Krems in einem spannenden Duell mit 35:32 und sichern sich die ersten Punkte in der neuen HLA-Meisterliga-Saison.

Die HSG Holding Graz ist erfolgreich in die neue Saison der MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe gestartet. Die Grazer setzten sich in einem spannenden Auftaktspiel gegen den UHK Krems mit 35:32 durch. Nach einem 19:19 zur Pause bewahrten die Gastgeber in der Schlussphase die Nerven und holten die ersten Punkte.

Starker Beginn der Grazer

Die HSG erwischte den besseren Start und legte schnell vor. Bereits früh zogen die Grazer mit 4:1 davon und bauten ihren Vorsprung bis zur 14. Spielminute sogar auf 12:6 aus. Danach fanden die Kremser jedoch besser ins Spiel und kämpften sich Tor um Tor zurück. Bis zur Halbzeit gelang es dem UHK, den Rückstand aufzuholen – mit einem 19:19 ging es in die Kabinen.

Spannende Schlussphase entschieden

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Krems konnte sich zwischenzeitlich mit zwei Treffern absetzen, doch die HSG antwortete und stellte wieder den Gleichstand her. Beim Stand von 30:30 begann die entscheidende Phase der Begegnung. Torhüter Thomas Eichberger hielt zwei Würfe in Folge und sorgte damit für wichtige Sicherheit. In der 55. Minute traf Martin Breg zum 33:30 und brachte die Grazer auf die Siegerstraße. Am Ende feierte die HSG Holding Graz einen umkämpften 35:32-Auftaktsieg.

„Dank starker Abwehr den Sieg geholt“

„Was für ein Match. Wir erwischen klar den besseren Start und geben die Führung dann bis zur Halbzeitpause wieder ab. Krems versucht, das Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte an sich zu reißen. Wir bleiben aber cool und holen uns dank einer starken Abwehr den Sieg“, sagte HSG-Torhüter Thomas Eichberger nach der Partie. Krems-Spieler Maxim Schalles gratulierte den Grazern zum Erfolg: „Wir sind das ganze Spiel über nicht in die Abwehr reingekommen und standen viel zu weit auseinander. So haben wir viel zu viele Gegentore zugelassen. Graz hat am Ende verdient gewonnen.“ Für die HSG Holding Graz geht es bereits am kommenden Freitag weiter. Dann wartet auswärts das erste Steirerderby der Saison gegen die HSG Xentis Lipizzanerheimat.