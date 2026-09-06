„Wofür bist du dankbar?“: Dieser besondere Baum steht jetzt wieder in Graz

Manchmal sind es die großen Dinge, manchmal nur kleine Momente im Alltag: Wofür bist du dankbar? Genau diese Frage steht derzeit wieder mitten in der Grazer Innenstadt im Mittelpunkt. Im Brunnenhof der Stadtpfarre in der Herrengasse 23 ist der sogenannte „Dankebaum“ zurück. Besucher können dort ihre ganz persönliche Antwort hinterlassen und den Baum damit nach und nach mit vielen kleinen Botschaften füllen.

So funktioniert der Dankebaum

Die Idee ist einfach: Vor Ort liegen kleine Holzplättchen und Stifte bereit. Darauf kann jeder schreiben, wofür er gerade dankbar ist. Anschließend wird das Plättchen am Baum befestigt. So entsteht im Laufe der kommenden Wochen ein Baum voller persönlicher Gedanken und kleiner Botschaften aus Graz. Die Diözese Graz-Seckau verweist dabei auch auf die positiven Auswirkungen von Dankbarkeit. Sie könne dabei helfen, den Blick stärker auf das Gute zu richten und schwierige Zeiten besser zu bewältigen. Viel Zeit braucht es für die Aktion nicht. Wer ohnehin durch die Grazer Innenstadt spaziert, kann im Brunnenhof einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Der Dankebaum steht noch bis zum 9. Oktober im Brunnenhof der Stadtpfarre in der Herrengasse 23. Zugänglich ist er täglich zwischen 7 und 20 Uhr, der Besuch ist kostenlos.