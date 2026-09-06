„Um nicht unnötig zu verstauben“: Grazer Kultbar sucht neuen Betreiber

Jahrelang gehörte die „Beate“ zum Grazer Nachtleben. Seit der Sommerpause ist es still in der Bar in der Griesgasse. Nun wird jemand gesucht, der dem Lokal neues Leben einhaucht, die Voraussetzungen dafür sollen günstig sein.

Wer schon einmal länger durch das Grazer Nachtleben gezogen ist, dürfte den Namen kennen: Beate. Viele Jahre lang war die Bar in der Griesgasse eine feste Adresse für Nachtschwärmer. Seit der diesjährigen Sommerpause bleiben die Türen allerdings geschlossen. Mittlerweile steht das Lokal seit rund drei Monaten leer. Dauerhaft soll das nicht so bleiben. Hinter den Kulissen wird nach einem neuen Betreiber für die Grazer Kultbar gesucht.

„Eigentlich ready to go“

Auf Social Media wird die Beate mit gewohnt lockerem Ton angeboten. „Nach über 8y sucht die hübsch-wilde Beate nach Interessenten, um nicht unnötig zu verstauben“, heißt es dort. Wer übernehmen möchte, müsste offenbar nicht bei null anfangen. Die Bar sei „eigentlich ready to go“ und damit grundsätzlich bereit für einen Neustart. Passend zum bevorstehenden Herbst wäre laut Angaben der bisherigen Betreiber auch ein neuer Mietvertrag vorhanden. Dieser soll sogar günstiger als der bisherige ausfallen. Hinzu kämen eine minimale Ablöse und keinerlei vertragliche Bindungen.

Ein Name mit langer Grazer Geschichte

Mit der Beate verbindet sich allerdings mehr als nur die Geschichte der vergangenen acht Jahre. An derselben Adresse befand sich zuvor die legendäre Frühbar Beate. Sie war über viele Jahre vor allem bei jenen bekannt, für die die Nacht erst dann richtig interessant wurde, wenn andere Lokale bereits zusperrten. Nachtschwärmer konnten dort spät in der Nacht beziehungsweise früh am Morgen sogar noch Schnitzel und andere Speisen bekommen. Später wurde daraus die Beate Bar, die den bekannten Namen weiterführte und acht Jahre lang in der Griesgasse zu Hause war. Nun könnte für das Lokal das nächste Kapitel beginnen. Gesucht wird ein motivierter Interessent, der die Bar übernimmt und wieder aufsperrt. Interessenten können sich direkt bei den bisherigen Betreibern beziehungsweise unter office@cafe-kork.com melden.