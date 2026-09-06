Graz: Dieser Öffi-Fahrplan gilt ab 14. September

Mit Schulbeginn am 14. September kehren die Grazer Öffis zum Normalfahrplan zurück. Gleichzeitig gibt es wegen Baustellen weiterhin Änderungen bei einigen Linien sowie Verbesserungen im Angebot.

Mit dem Schulbeginn am Montag, 14. September 2026, kehren die Grazer Öffis wieder zum Normalfahrplan zurück. Gleichzeitig gibt es Änderungen durch laufende Bauarbeiten sowie einige Verbesserungen im Angebot.

Linie 1 bleibt wegen Baustelle eingeschränkt

Der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 im Bereich Hilmteich dauert noch bis 27. November 2026 an. Die Ersatzbuslinie E1 wird daher bis zur Reiterkaserne verlängert. Ab dort fährt die Linie 1 wie die Linien 7 und 17 weiter bis zur Haltestelle „LKH Med Uni“.Auch bei den Buslinien gibt es Anpassungen: Die Linie 41 kann in Richtung Dürrgrabenweg die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wegen der Bauarbeiten nicht bedienen. Als Ersatz dient die Haltestelle „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße. Für Umsteigerinnen und Umsteiger zwischen der Linie E1 und der Linie 41 hält die E1 ab 19. September zusätzlich an der Haltestelle „Botanischer Garten“. Die Haltestellen der Linien E1 und 58 im Bereich Hilmteich werden ebenfalls verlegt.

Mehr Fahrten nach St. Leonhard und zum Klinikum Mitte

Mit dem neuen Fahrplan kommen auch Angebotsverbesserungen. Von Montag bis Freitag gibt es eine zusätzliche Fahrt der Buslinie 32 ab Seiersberg um 5:32 Uhr. Mit einem Umstieg am Jakominiplatz wird die Ankunft in St. Leonhard/Klinikum Mitte um 6:08 Uhr ermöglicht. An Sonn- und Feiertagen wird außerdem eine neue Direktverbindung angeboten. Ein Bus der Linie 58 fährt vom Buscenter über Don Bosco nach Ragnitz. Die Abfahrt bei Don Bosco ist um 5:57 Uhr, die Ankunft in St. Leonhard/Klinikum Mitte um 6:12 Uhr.

Weitere Baustellen bleiben bestehen

Auch andere Umleitungen bleiben vorerst aufrecht. Die Baustelle in der Elisabethinergasse mit Auswirkungen auf die Linien 40, 67 und N3 soll noch bis 30. Oktober 2026 dauern. Ebenso bleibt die Umleitung der Linie 64 wegen der Baustelle in der Puntigamer Straße bis 30. Oktober 2026 bestehen.