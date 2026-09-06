Licht gegen Krebs: Med Uni Graz entwickelt neue Therapie-Methode

Neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs: Forschende der Med Uni Graz entwickeln gemeinsam mit ungarischen Partnern eine Methode, mit der Medikamente mithilfe von Licht gezielt am Tumor aktiviert werden können.

Forschende der Medizinischen Universität Graz und ungarische Partner haben eine neue Technologie im Kampf gegen Krebs entwickelt. Die Methode ermöglicht es, hochwirksame Medikamente erst direkt am Tumor durch Licht zu aktivieren und könnte künftig zu gezielteren und verträglicheren Chemotherapien beitragen.

Medikamente erst am Tumor aktivieren

Gemeinsam mit dem HUN-REN Research Centre for Natural Sciences (RCNS) in Budapest wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem Krebsmedikamente zunächst chemisch „maskiert“ und dadurch vorübergehend unwirksam gemacht werden. Erst durch eine gezielte Bestrahlung mit Licht wird diese Schutzschicht entfernt und der Wirkstoff am gewünschten Ort freigesetzt. Dadurch sollen Tumorzellen gezielter bekämpft und gesunde Körperzellen möglichst geschont werden. „Damit könnten Chemotherapeutika künftig wesentlich präziser eingesetzt werden. Das Ziel ist, Tumorzellen gezielt zu bekämpfen und gleichzeitig gesundes Gewebe bestmöglich zu schonen“, erklärt Linda Waldherr vom Lehrstuhl für Medizinische Physik und Biophysik der Med Uni Graz.

Erfolgreiche Tests in biologischem Modell

Die Grundlage für die neue Technologie entwickelte die Forschungsgruppe rund um Márton Bojtár am RCNS in Ungarn. Dabei wurden besonders stabile Varianten sogenannter lichtempfindlicher Verbindungen entwickelt, die mit grünem bis rotem Licht aktiviert werden können. Diese Moleküle wurden anschließend mit verschiedenen Chemotherapeutika verbunden und zunächst in Zellkulturmodellen getestet. Die Med Uni Graz übernahm den nächsten Forschungsschritt und untersuchte die Methode gemeinsam mit Nassim Ghaffari Tabrizi-Wizsy vom Lehrstuhl für Pathophysiologie und Immunologie in einem Modell, das die Bedingungen im Körper besser nachbildet. Die Ergebnisse waren vielversprechend: Nach der Aktivierung des Medikaments durch Licht verlangsamte sich das Tumorwachstum deutlich. Außerdem teilten sich die Krebszellen seltener und konnten sich nicht weiter vermehren.

Hochwirksames Medikament gezielt kontrolliert

Besonders bedeutend war der Einsatz des extrem starken Wirkstoffs Monomethyl-Auristatin E (MMAE). Mithilfe der sogenannten Photocages konnte dieser Wirkstoff zunächst nahezu vollständig deaktiviert werden. Erst durch die gezielte Lichtaktivierung entfaltete er seine krebshemmende Wirkung am Tumor. Die Forschenden sehen darin großes Potenzial, besonders starke Medikamente künftig kontrollierter und damit sicherer einzusetzen.

Forschung mit weniger Tierversuchen

Die Untersuchungen wurden im Chicken CAM Lab der Medizinischen Universität Graz durchgeführt. Dabei werden Tumorzellen auf der gut durchbluteten Membran befruchteter Hühnereier untersucht. Das Modell ermöglicht es, Vorgänge im lebenden Organismus realitätsnah zu erforschen und neue Wirkstoffe schneller zu testen. Gleichzeitig trägt es als Alternative zu frühen Tierversuchen zur Umsetzung des sogenannten 3R-Prinzips bei: Vermeiden, Verringern und Verbessern von Tierversuchen.

Grundlage für zukünftige Therapien

Die nun veröffentlichten Ergebnisse im Journal of the American Chemical Society gelten als wichtiger Schritt in Richtung einer präziser steuerbaren Krebstherapie. Neben der Krebsmedizin könnte die Technologie künftig auch in anderen Bereichen der lichtgesteuerten Zellbiologie und Photopharmakologie Anwendung finden. Langfristig soll die Methode dazu beitragen, Krebsbehandlungen wirksamer und gleichzeitig schonender zu machen.