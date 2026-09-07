Ferien fast vorbei, Baustellen bleiben: Hier drohen in Graz jetzt Staus

Mit dem Ferienende kehrt wieder mehr Verkehr auf die Grazer Straßen zurück. Gleichzeitig sind mehrere große Baustellen noch nicht abgeschlossen. In Puntigam und der Elisabethinergasse müssen Autofahrer weiterhin Geduld mitbringen.

Der Alltag kehrt langsam nach Graz zurück und mit ihm dürfte es auf einigen Straßen wieder enger werden. Denn während bei manchen Sommerbaustellen bereits die letzten Arbeiten laufen, bleiben Sperren, Einbahnregelungen und Umleitungen andernorts noch mehrere Wochen oder sogar Monate bestehen. Besonders in Puntigam müssen Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Behinderungen rechnen. In Reininghaus dauert eine Totalsperre sogar länger als ursprünglich vorgesehen. Eine gute Nachricht gibt es dagegen aus der Steyrergasse, 5 Minuten hat berichtet: Nach wochenlanger Baustelle: Steyrergasse in Graz wieder freigegeben.

Puntigamer Straße: Noch bis Ende Oktober Geduld gefragt

Eine der größeren Baustellen befindet sich weiterhin auf der Puntigamer Straße. Dort laufen die Arbeiten mittlerweile auf die Zielgerade zu. Die neue Wassertransportleitung ist bereits in Betrieb, nun stehen noch die abschließenden Maßnahmen für die Fernwärme an. Die neue Leitung soll künftig den Bezirk Puntigam sowie das Gebiet „Triester Straße Süd“ versorgen. Bis es so weit ist, bleibt die Verkehrssituation allerdings angespannt. Zwischen der Puntigamer Brücke und der Kreuzung mit der Herrgottwiesgasse ist noch bis Ende Oktober mit erhöhtem Stauaufkommen zu rechnen. Eine großräumige Umfahrung wird empfohlen.

Brauhausstraße länger gesperrt

Mehr Geduld als zunächst gedacht brauchen Verkehrsteilnehmer in Reininghaus Nord. Die Totalsperre der Brauhausstraße im Bereich des Quartiers 17 sollte ursprünglich Ende Oktober aufgehoben werden. Daraus wird nun nichts: Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern. Von der Sperre ausgenommen sind Anrainer und Baufahrzeuge. Der Grund für die Verlängerung liegt im Umfang der Arbeiten. Die Straße wird saniert und umgestaltet, außerdem sind neue Bäume und eine moderne Beleuchtung vorgesehen. Zwischen dem Quartier und der Reininghausstraße soll zudem eine neue Verbindung für Fußgänger und Radfahrer entstehen.

Elisabethinergasse bleibt ein Nadelöhr

Auch in der Elisabethinergasse ist vorerst noch kein Ende der Behinderungen in Sicht. Neben Arbeiten an Leitungen entsteht dort eine neue Bushaltestelle. Bis Ende Oktober gilt eine Einbahnregelung Richtung Norden. Wer in die andere Richtung unterwegs ist, wird über die Prankergasse und Idlhofgasse umgeleitet. Auch hier ist weiterhin mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen.

Kaiserfeldgasse: Arbeiten dauern bis März

Während andere Sommerbaustellen langsam abgeschlossen werden, haben die Arbeiten in der Kaiserfeldgasse erst vor Kurzem begonnen. Betroffen ist der Bereich zwischen Schmiedgasse und Raubergasse. Im Zuge der Umgestaltung soll unter anderem die bestehende Allee erhalten werden. Bis zum Abschluss dauert es noch: Nach aktuellem Plan sollen die Bauarbeiten im März 2027 beendet sein.

Eine Baustelle ist bereits Geschichte

Zumindest an einer Stelle können Autofahrer wieder aufatmen: Die Steyrergasse ist wieder für den Verkehr freigegeben. Dort wurden in den vergangenen Wochen Leitungen verlegt und Arbeiten am Gleiskörper durchgeführt. Diese Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Im südlichen Bereich der Steyrergasse wird allerdings weiterhin am neuen Straßenbahnbetriebshof gearbeitet.