Bekannter Outdoor-Händler kommt nach Graz: Hier eröffnet die erste Filiale

In der Fröhlichgasse in Graz tut sich einiges. Direkt gegenüber dem Messegelände entsteht mit dem „Messequadrant“ ein neuer Büro- und Gewerbestandort. Einer der künftigen Mieter steht bereits fest: „Bergspezl“ kommt nach Graz. Für das Salzburger Handelsunternehmen ist das ein besonderer Schritt. Der neue Standort wird die erste Filiale in der Steiermark. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Mehr als 1.000 Quadratmeter für Bikes und Outdoor

Klein fällt der Einstieg in Graz nicht aus. Mehr als 1.000 Quadratmeter Fläche stehen dem Outdoor-Spezialisten im Messequadrant zur Verfügung. Das Sortiment richtet sich insbesondere an Radfahrer und Outdoor-Fans. Angeboten werden unter anderem Fahrräder, E-Bikes sowie Outdoor- und Wintersportausrüstung. Neben dem Verkauf setzt das Unternehmen auf Fachberatung, Bike-Leasing und eine eigene Fahrradwerkstatt. „Bergspezl“ blickt mittlerweile auf eine fast 40-jährige Geschichte zurück und betreibt aktuell acht Standorte in Österreich, darunter in Salzburg, Klagenfurt, Villach, Wien und Wörgl. Neben Graz ist auch eine weitere Filiale in Vöcklabruck geplant.

Warum ausgerechnet Graz?

Dass die erste steirische Filiale in Graz eröffnet, kommt für Geschäftsführer Alfred Eichblatt nicht von ungefähr. Das Fahrrad habe in der Stadt und der Steiermark sowohl im Alltag als auch im Sport einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig biete die Region gute Voraussetzungen fürs Wandern, Laufen und den Wintersport. Dabei wolle man nicht nur Produkte verkaufen. „Beratung alleine genügt heute nicht mehr – bei uns soll die Begeisterung überspringen“, erklärt Eichblatt in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Das Unternehmen wolle seinen Kunden auch nach dem Kauf als Ansprechpartner erhalten bleiben.

Auch rundherum tut sich einiges

Mit der Ansiedlung von „Bergspezl“ nimmt auch der neue Messequadrant weiter Gestalt an. Rund drei Viertel der Büro- und Gewerbeflächen sind laut CBRE bereits vergeben. Die ersten Büromieter sollen noch im Herbst einziehen. Bis Outdoor-Fans selbst durch die neue „Bergspezl“-Filiale stöbern können, dauert es dagegen noch etwas: Im Frühjahr 2027 soll in Graz aufgesperrt werden.