Grazer Start-up sagt Papierkram den Kampf an: 10.000 Lehrer nutzen es schon

Wenn die Schulglocken wieder läuten, beginnt für Lehrer nicht nur die Arbeit im Klassenzimmer. Ein beträchtlicher Teil des Berufs spielt sich auch am Schreibtisch ab: Kompetenzen, Leistungen und Lernfortschritte müssen laufend dokumentiert werden. Das Grazer EdTech-Start-up Digidoo will diesen Papierkram zunehmend ins Digitale verlagern. Rund ein Jahr nach dem Start in Österreich und Deutschland werden nach Angaben des Unternehmens bereits die Kompetenzen von mehr als 150.000 Schülerinnen und Schülern über die Plattform dokumentiert.

©Digidoo Das Grazer EdTech-Start-up Digidoo will diesen Papierkram zunehmend ins Digitale verlagern.

10.000 Lehrer nutzen Digidoo

In Österreich arbeiten laut Unternehmen mittlerweile rund 5.000 Lehrpersonen mit Digidoo, in Deutschland sind es ebenfalls etwa 5.000. Dazu kommen erste Schulen in der Schweiz. Dort ist die Plattform mittlerweile mit dem integrierten Lehrplan 21 gestartet. Die Idee dahinter: Lehrer können Beobachtungen und Lernfortschritte während des Schuljahres digital erfassen. Auf Grundlage der dokumentierten Leistungen erstellt das System außerdem nachvollziehbare Notenempfehlungen. Gerade angesichts knapper Personalressourcen sieht Geschäftsführer Moritz Hiebl darin einen entscheidenden Vorteil. „Wir sehen, wie dringend Lehrpersonen gerade in Zeiten des Lehrermangels nach digitalen Werkzeugen suchen, die sie im Schulalltag tatsächlich entlasten“, sagt er.

Neues Werkzeug soll Förderung einzelner Kinder dokumentieren

Die Grazer Entwickler arbeiten bereits an der nächsten Erweiterung. Noch im laufenden Schuljahr soll es möglich werden, individuelle Fördermaßnahmen für einzelne Schüler festzuhalten. Lehrer sollen damit dokumentieren können, welches Kind in welchem Bereich Unterstützung benötigt und welche konkrete Maßnahme dafür gesetzt wurde. Damit erweitert das Unternehmen seine bisherige Kompetenz- und Leistungsdokumentation um einen weiteren Bereich. Neu ist zudem eine Notizfunktion. Beobachtungen können damit ähnlich wie in einem Chat unmittelbar eingetragen werden. Das soll vor allem bei offenen Unterrichtsformen die laufende Dokumentation erleichtern. „Unser Ziel ist, dass die Dokumentation so schnell und unkompliziert wie möglich gelingt“, erklärt Hiebl. Dadurch solle letztlich mehr Zeit fürs Unterrichten bleiben.

Idee entstand gemeinsam mit einer steirischen Lehrerin

Interessant ist auch, woher das Konzept stammt. Digidoo wurde nicht ausschließlich am Schreibtisch eines Softwareunternehmens entwickelt. Das Gründerteam arbeitete mehr als ein Jahr lang gemeinsam mit Lehrpersonen an der Plattform. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Pädagogin Jesica Rittstieg von der Volksschule Hönigtal. Die Anwendung sollte von Beginn an so gestaltet werden, dass sie auch ohne umfangreiches technisches Vorwissen genutzt werden kann. Zum Team hinter dem Grazer Start-up gehören außerdem Seriengründer Gunther Marktl, Designer Wolfgang Bartelme, CTO Niklas Lorber und Geschäftsführer Moritz Hiebl. Nach dem Start in Österreich und Deutschland sowie dem Schritt in die Schweiz soll Digidoo nun weiter wachsen. Der Ansatz bleibt dabei derselbe: weniger Zeit für Dokumentation und mehr Zeit im Klassenzimmer.