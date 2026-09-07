Personalrochade bei Grazer ÖVP: Hohensinner verliert seinen Büroleiter

Nach dem Verlust des Wirtschaftsressorts steht die Grazer ÖVP vor den nächsten Veränderungen. Diesmal geht es ums Personal: Gleich drei Mitarbeiter wechseln ihre Position, einer davon verlässt die Politik auf eigenen Wunsch.

Bei der Grazer ÖVP bleibt nach der Gemeinderatswahl kaum ein Stein auf dem anderen. Nachdem Parteichef und Stadtrat Kurt Hohensinner das Wirtschaftsressort an FPÖ-Stadtrat René Apfelknab abgeben musste, folgt nun ein personeller Einschnitt in seinem engsten Umfeld, 5 Minuten hat berichtet: „Wir machen weiter“: KPÖ und Grüne besiegeln Koalition für Graz. Michael Wildling, langjähriger Büroleiter von Hohensinner, verlässt die Grazer Stadtpolitik. Der Wechsel erfolgt auf eigenen Wunsch. Mit November soll Wildling eine neue Aufgabe bei der Ärztekammer Steiermark übernehmen.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Mit November soll Wildling eine neue Aufgabe bei der Ärztekammer Steiermark übernehmen.

Zwei weitere Wechsel stehen bevor

Wildlings Abschied ist allerdings nicht die einzige Personalveränderung innerhalb der Grazer Volkspartei. Auch Georg Schröck-Weikhard und Peter Stöckler müssen ihre bisherigen Funktionen aufgeben. Der Hintergrund ist in diesen beiden Fällen ein anderer: Beide ziehen wieder in den Grazer Gemeinderat ein. Die parteiinternen Regeln der ÖVP sehen vor, dass ein Gemeinderatsmandat nicht gleichzeitig mit einer Tätigkeit in einem politischen Büro verbunden werden soll. Schröck-Weikhard wird deshalb den ÖVP-Klub verlassen. Stöckler wiederum scheidet aus dem Büro von Kulturstadträtin Claudia Unger aus.

Keine neuen Stellen für die beiden

Wie es für Schröck-Weikhard und Stöckler beruflich konkret weitergeht, ist derzeit noch offen. Vorgesehen sind Tätigkeiten innerhalb des Grazer Magistrats. Wann und in welchen Bereichen sie dort unterkommen könnten, steht allerdings noch nicht fest. Eigene neue Stellen sollen für die beiden nicht geschaffen werden. Seitens der neuen Koalition rund um Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wurde demnach klargestellt, dass sie auf frei werdende interne Stellen warten und sich dafür bewerben müssen.