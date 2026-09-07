Neue Ausbildungsplätze: Erweiterte ÖBB-Lehrwerkstätte in Graz eröffnet

Die ÖBB investieren in die Ausbildung der Fachkräfte von morgen: Die erweiterte Lehrwerkstätte in Graz wurde fertiggestellt. Rund 640 Quadratmeter zusätzliche Fläche bieten künftig moderne Ausbildungsplätze für junge Lehrlinge.

Die ÖBB setzen auf Nachwuchs und investieren in die Ausbildung junger Menschen. Zum Start des neuen Lehrjahres wurde die erweiterte ÖBB-Lehrwerkstätte in Graz offiziell in Betrieb genommen. Mit zusätzlichen modernen Ausbildungsflächen sollen künftig noch mehr Lehrlinge auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden.

640 Quadratmeter zusätzliche Fläche in Graz

Die Erweiterung der Grazer Lehrwerkstätte wurde im März 2026 gestartet und pünktlich zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres abgeschlossen. Auf rund 640 zusätzlichen Quadratmetern entstanden moderne Labor- und Schulungsräume, EDV-Schulungsplätze, ein Elektro-Labor sowie weitere Ausbildungs- und Sozialbereiche. Rund 1,7 Millionen Euro investierten die ÖBB in den Ausbau. Durch die zusätzlichen Räumlichkeiten können in Graz künftig etwa 20 weitere Lehrlinge pro Jahr aufgenommen werden. Auch die Zahl der Ausbilderinnen und Ausbilder wurde entsprechend erhöht.

Rekord bei Lehrlingen

Der Ausbau kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die ÖBB so viele Lehrlinge wie noch nie ausbilden. Anfang September starteten 721 Jugendliche ihre Lehre beim Unternehmen. Insgesamt befinden sich aktuell 2.421 Lehrlinge im ÖBB-Konzern in Ausbildung. Auch die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen ist groß: Rund 10.000 Bewerbungen gingen bei den ÖBB ein.

Besuch zum Lehrjahresstart

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres machten sich Bundesminister Peter Hanke, ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo und ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit in Graz selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten und den Ausbildungsmöglichkeiten. „Die erweiterte Lehrwerkstätte in Graz zeigt, wie aus öffentlichen Mitteln konkrete Chancen für junge Menschen und mehr Fachkräfte für unser Land werden“, betonte Bundesminister Hanke. Auch Silvia Angelo unterstrich die Bedeutung der Investition: „Mit der fertiggestellten Erweiterung der Lehrwerkstätte Graz schaffen wir zusätzliche und moderne Ausbildungsplätze dort, wo sie gebraucht werden.“

Ausbildung für die Bahn von morgen

Die Erweiterung der Grazer Lehrwerkstätte ist Teil eines umfassenden Ausbauprogramms der ÖBB. Durch das sogenannte Lehrlingspaket können in den Jahren 2025 bis 2027 jährlich 100 zusätzliche Lehrlinge aufgenommen werden. Mit modernen Ausbildungsstätten wie jener in Graz wollen die ÖBB nicht nur jungen Menschen bessere berufliche Perspektiven bieten, sondern auch den eigenen Bedarf an qualifizierten Fachkräften langfristig sichern.