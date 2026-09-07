Neue Unterstützung bei der Berufswahl: „Talent Talks“ starten in der Steiermark

Wie finden Jugendliche den passenden Ausbildungsweg? Mit den neuen „Talent Talks“ bündeln die Wirtschaftskammer Steiermark, die Arbeiterkammer Steiermark und das AMS ihre Kräfte und schaffen einen durchgängigen Prozess von der ersten Orientierung bis zur persönlichen Beratung.

Talente erkennen und Chancen nutzen

Das Angebot soll Jugendlichen helfen, die eigenen Stärken, Interessen und Fähigkeiten besser kennenzulernen und daraus konkrete Schritte für ihre berufliche Zukunft abzuleiten. Die AK unterstützt Schulen bei der Vor- und Nachbereitung, das Talentcenter der WKO Steiermark macht mit wissenschaftlichen Tests persönliche Talente sichtbar und die BerufsInfoZentren des AMS bieten darauf aufbauend individuelle Beratung an. Wie wichtig diese Begleitung ist, zeigt eine aktuelle Befragung des Talentcenters unter 2.687 ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jugendliche, die ihren Talentreport im Unterricht nachbereiteten, gaben deutlich häufiger an, ihre eigenen Stärken und Talente zu kennen.

Nachbereitung erhöht Wirkung des Talentchecks

Von jenen Jugendlichen mit schulischer Nachbereitung gaben 74,6 Prozent an, ihre eigenen Stärken und Talente nach dem Talentcheck gut oder eher gut gekannt zu haben. Ohne Nachbereitung waren es 66,5 Prozent. Auch beim Entdecken neuer Möglichkeiten zeigen sich Unterschiede: Mit Unterstützung durch die Schule fanden 35 Prozent der Jugendlichen ganz neue Stärken und Talente bei sich. Ohne Nachbereitung waren es 24,2 Prozent. Darüber hinaus lernten mit Nachbereitung 53,2 Prozent neue Berufsfelder durch die Vorschläge im Talentreport kennen. Ohne weitere Beschäftigung mit den Ergebnissen waren es 46 Prozent.

56.154 Talentchecks in zehn Jahren

Die Einführung der „Talent Talks“ fällt mit dem zehnjährigen Bestehen des Talentcenters der WKO Steiermark zusammen. Seit der Eröffnung im Jahr 2016 haben bereits 56.154 Jugendliche einen Talentcheck absolviert.Bei der Potenzialanalyse werden an 48 Teststationen unter anderem Interessen, kognitive Fähigkeiten, berufsrelevante Fertigkeiten, Motorik und Aufnahmefähigkeit untersucht. Daraus entsteht ein individueller Talentreport mit möglichen Ausbildungswegen über Lehre, Schule oder Studium. Rund 6.500 Jugendliche pro Jahr nehmen in der Steiermark am Talentcheck teil. 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler bewerten den Besuch mit „sehr gut“ oder „gut“.

Gemeinsamer Einsatz für Fachkräfte von morgen

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk sieht in der Berufsorientierung einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel: Jugendliche sollen eine Ausbildung wählen, die ihren Stärken entspricht, während Unternehmen langfristig passende Fachkräfte gewinnen. Auch AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl betont die Bedeutung von Information und persönlicher Beratung: „Gute Vor- und Nachbereitung stärkt das Wissen über die eigenen Fähigkeiten und eröffnet neue berufliche Perspektiven.“ AMS-Vize-Landesgeschäftsführerin Yvonne Popper-Pieber verweist auf die Rolle der BerufsInfoZentren, die Jugendliche bei der Einordnung der Ergebnisse und der weiteren Ausbildungsplanung unterstützen. Mit den „Talent Talks“ wollen die drei Partner Jugendlichen künftig einen noch besseren Überblick über ihre Möglichkeiten geben – und damit eine fundierte Grundlage für wichtige Bildungs- und Berufsentscheidungen schaffen.