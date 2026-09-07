Kapfenberg Bulls nach Meistertitel in der Grazer Burg geehrt

Die Kapfenberg Bulls wurden nach ihrem achten Meistertitel in der Basketball Superliga in der Grazer Burg empfangen. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte die sportliche Leistung und das Engagement des Vereins.

Am 6. Juni 2026 krönten sich die Kapfenberg Bulls vor 1.000 begeisterten Fans zum bereits achten Mal zum Meister der Basketball Superliga. Mit einem 94:80-Heimsieg über die Oberwart Gunners entschieden sie die Best-of-5-Finalserie mit 3:2 für sich. Anlässlich ihres großartigen Erfolges und zur Würdigung ihrer sportlichen Leistung lud Landeshauptmann Mario Kunasek die Obersteirer heute Nachmittag (7.9.2026) zu einem Empfang in die Grazer Burg.

Kapfenberg Bulls zu Gast in der Grazer Burg

„Herzlichen Dank für die hervorragenden sportlichen Leistungen und das große Engagement für den Basketballsport in der Steiermark. Mit den Erfolgen und dem Einsatz leistet das gesamte sportliche Team einen wichtigen Beitrag dazu, die Steiermark als Sportland weiterzuentwickeln und über die Landesgrenzen hinaus sichtbar zu machen. Basketball ist eine von 55 anerkannten Fachsportarten und eine wesentliche Säule des organisierten Sports in der Steiermark. Besonders erfreulich ist die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit, die in dieser Sportart geleistet wird. Projekte wie die Plattform ‚Future Team Steiermark’ gemeinsam mit den Eagles Graz (vormals UBSC Graz) zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, jungen Talenten Perspektiven zu geben und sie auf ihrem sportlichen Weg bestmöglich zu fördern. Nochmals herzliche Gratulation an die gesamte Bulls-Familie zu diesem verdienten Meistertitel”, betont LH Mario Kunasek.

©Land Steiermark/Laimer | LH Mario Kunasek mit dem Managementteam: Nachwuchsleiter Sascha Sander, Präsident Gernot Mach, General Manager Michael Schrittwieser und Präsidiumsmitglied Andreas Gamsjäger (v.l.) ©Land Steiermark/Laimer | LH Mario Kunsek überreichte Präsident Gernot Mach die Dankesurkunde

Kapfenberg Bulls

Der Verein wurde 1976 gegründet und spielt seit 1991 in der österreichischen Basketball-Bundesliga. Seit mittlerweile etwa 30 Jahren erreichen die Bulls ohne Unterbrechung die Play-offs der höchsten österreichischen Spielklasse. Es ist die längste derartige Serie im österreichischen Basketball.