Finanzdruck in Graz: Das war der Auslöser für die Haushaltssperre

Die Stadt Graz arbeitet die Hintergründe der kurzfristig notwendig gewordenen Einschränkungen bei Ausgaben und Förderungen auf. Auslöser für die Haushaltssperre ist laut Stadt eine zusätzliche Liquiditätsbelastung durch Auszahlungen im Bereich des Steiermärkischen Behindertengesetzes (StBHG).

Zusätzliche Auszahlungen von rund 35,9 Millionen Euro

Wie die Stadt nun bekannt gab, zeichnete sich Mitte Juli ab, dass für das verbleibende Jahr zusätzliche Auszahlungen von zunächst rund 32 Millionen Euro erwartet werden. Dieser Betrag wurde mittlerweile in den internen Hochrechnungen auf rund 35,9 Millionen Euro erhöht. Die Stadt Graz muss diese Kosten zunächst vorfinanzieren. Rund 60 Prozent der Ausgaben im gesetzlichen Bereich werden vom Land Steiermark im Folgejahr refundiert. Die zusätzliche Belastung führte laut Finanzressort zu einer kurzfristigen Liquiditätsspitze. Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, wurden daher vorübergehend neue, nicht dringende Ausgaben eingeschränkt und die Bearbeitung neuer Förderansuchen ausgesetzt.

Zwei Hauptgründe für Mehrbelastung

Nach einer ersten Aufarbeitung nennt die Stadt zwei wesentliche Ursachen für die unerwarteten Mehrausgaben. Zum einen wurden die Tagsätze für Leistungen nach dem StBHG für das Jahr 2026 erst im Juni vom Land Steiermark beschlossen und bekanntgegeben. Dadurch mussten bereits ausgestellte Bescheide rückwirkend angepasst und Differenzbeträge nachgezahlt werden. Zum anderen gibt es laut Stadt einen Abarbeitungsrückstand aus dem Jahr 2025, der im ersten Halbjahr 2026 unter anderem durch zusätzlichen Personaleinsatz schrittweise aufgearbeitet werden konnte. Auch daraus ergeben sich zusätzliche Auszahlungen. Die genaue Aufteilung, welcher Anteil der Mehrbelastung auf die rückwirkende Anpassung der Tagsätze und welcher auf die Aufarbeitung des Rückstands entfällt, wird derzeit noch geprüft. Die konkreten Zahlen sollen in den kommenden Tagen vorliegen.

Förderstopp betrifft nur neue Ansuchen

Die Stadt betont erneut, dass bereits vertraglich zugesagte oder durch Gemeinderat beziehungsweise Stadtsenat beschlossene Förderungen von den Maßnahmen nicht betroffen sind. Die vorübergehenden Einschränkungen sollen ausschließlich dazu dienen, die kurzfristige Liquiditätsspitze abzufedern und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Finanzstadtrat Manfred Eber kündigte eine transparente Aufarbeitung der Ursachen an: „Für uns ist entscheidend, dass wir die Ursachen dieser zusätzlichen Belastung genau nachvollziehen. Klar ist bereits jetzt, dass es sich nicht um eine einzelne neue Ausgabe der Stadt handelt, sondern um eine Kombination aus rückwirkenden Nachzahlungen und der Abarbeitung bestehender Rückstände.“ Die Stadt will die konkreten Zahlen zur Aufteilung der zusätzlichen Belastung in den kommenden Tagen vorlegen und daraus weitere Schritte für die Finanzplanung ableiten.