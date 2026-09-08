tim und ÖAMTC machen Carsharing in Graz leichter zugänglich

Wer in Graz Carsharing nutzen möchte, bekommt nun eine weitere Möglichkeit: tim ist ab sofort Teil des Mobilitätsportals ÖAMTC easy way. Möglich macht das eine neue Kooperation zwischen tim und dem ÖAMTC. Mitglieder können dadurch direkt über das Portal auf das Carsharing-Angebot zugreifen. Besonders dabei: Bei der Nutzung über easy way entfallen sowohl die Registrierungsgebühr als auch die monatlichen Mitgliedsgebühren.

Alles gebündelt

Mit tim erweitert der ÖAMTC sein easy-way-Portal um ein weiteres Mobilitätsangebot. Auf der Plattform werden verschiedene Möglichkeiten gebündelt – vom Carsharing bis zum Bike-Sharing. Nun ist dort auch tim zu finden. Damit sollen Mitglieder unterschiedliche Mobilitätsformen über eine zentrale Plattform erreichen können.

So funktioniert es

Der Weg zum tim-Auto erfolgt in wenigen Schritten. Zuerst registrierst du dich im ÖAMTC easy way Portal und schaltest dort das tim-Angebot frei. Anschließend führt ein direkter Partnerlink auf die Buchungsplattform von tim. Dort kann das gewünschte Fahrzeug reserviert werden.

7.900 Kunden

Die Kooperation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem tim bereits von rund 7.900 Kunden genutzt wird. Im Durchschnitt werden laut Holding Graz rund 4.000 Buchungen pro Monat verzeichnet. Gleichzeitig wird das tim-Netz laufend ausgebaut. Das Angebot soll Menschen in Graz eine flexible Alternative zum eigenen Auto bieten.

Angebot ausbauen

Holding-Graz-Vorstand Mark Perz sieht in der Zusammenarbeit einen weiteren Schritt für das Grazer Mobilitätsangebot: „Mit der Kooperation mit dem ÖAMTC machen wir tim für noch mehr Menschen einfach und unkompliziert zugänglich. Gemeinsam schaffen wir einen weiteren Zugang zu flexibler und nachhaltiger Mobilität in Graz. Dass bereits rund 7.900 Kund auf tim vertrauen, zeigt, wie groß der Bedarf an modernen Alternativen zum eigenen Auto ist. Wir freuen uns, mit dem ÖAMTC einen starken Partner an unserer Seite zu haben und unser Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln.“