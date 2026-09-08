Neue Frühverbindungen bringen Grazer schneller zum LKH

Für Frühaufsteher gibt es ab Schulbeginn eine Verbesserung in Graz: Ab 14. September werden die Verbindungen von Seiersberg und Don Bosco zum LKH ausgebaut. An Sonn- und Feiertagen kommt sogar eine neue Direktverbindung dazu.

Von Montag bis Freitag wird auf der Buslinie 32 eine zusätzliche Fahrt angeboten. Der Bus startet um 5.32 Uhr in Seiersberg. Am Jakominiplatz kannst du umsteigen und deine Fahrt in Richtung LKH fortsetzen. St. Leonhard/Klinikum Mitte wird laut Holding Graz um 6.08 Uhr erreicht.

Direkt ab Don Bosco

Auch an Sonn- und Feiertagen gibt es eine neue Möglichkeit für die frühe Fahrt zum Klinikum. Um 5.57 Uhr startet künftig eine Direktverbindung von Don Bosco nach St. Leonhard/Klinikum Mitte. Dafür wird ein Bus der Linie 58 eingesetzt, der vom Buscenter ausfährt. Die Ankunft beim Klinikum ist für 6.12 Uhr vorgesehen.

Anschluss an die S1

Die neue Verbindung ab Don Bosco ist auch auf Fahrgäste aus dem Süden abgestimmt. Sie bietet einen Anschluss von der S1 aus Spielfeld/Straß. Damit kann die Fahrt nach der Ankunft in Don Bosco direkt mit dem Bus in Richtung Klinikum weitergehen. Ein zusätzliches Umsteigen am Jakominiplatz ist bei dieser Verbindung nicht notwendig.

Erhebung als Basis

Grundlage für die Angebotsverbesserungen war laut Holding Graz eine Mobilitätserhebung der Unikliniken beziehungsweise der KAGES. Die neuen Fahrten starten mit Schulbeginn am 14. September. Damit wird die frühe Verbindung zum Klinikum sowohl unter der Woche als auch an Sonn- und Feiertagen erweitert. Besonders verändert sich das Angebot am Wochenende durch die neue direkte Fahrt ab Don Bosco.