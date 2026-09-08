Graz lädt zur Gala – doch die Gäste tragen dabei nichts

Abendkleid? Fehlanzeige! In der Grazer Auster steigt am 19. September eine ganz besondere Gala: Die Gäste schwitzen nackt, während ausgezeichnete Saunameister aus Österreich und Italien einheizen.

Nach den österreichischen Sauna-Staatsmeisterschaften steht in der Auster in Graz bereits die nächste Sauna-Veranstaltung an. Am 19. September findet dort erstmals die Aufguss-Gala statt. Beginn ist um 14 Uhr, für den Abend ist ein Programm bis 22 Uhr angekündigt. Damit kannst du an diesem Tag unterschiedliche Arten von Aufgüssen erleben.

Meister am Ofen

Für die Gala haben sich mehrere erfolgreiche Saunameister angekündigt. Alen Pikon gewann die österreichischen Staatsmeisterschaften bereits mehrfach, darunter 2019 und 2021. Marcel Heyer erreichte bei der Staatsmeisterschaft 2026 den zweiten Platz, Kathrin Jarz landete auf Rang drei. Aus Italien kommen unter anderem Renato Cazzolata und Stefano Moscolin nach Graz.

Von Ruhe bis Schau

Dabei soll nicht jeder Aufguss gleich ablaufen. Manche Programmpunkte setzen auf Ruhe und Entspannung, andere werden stärker inszeniert. Mit Handtüchern verteilen die Saunameister die warme Luft, dazu kommen Düfte und Musik. Zu den angekündigten Mottos zählen etwa „Zarte Verführung“ und „Phantom der Oper“.

Bekleidet am Ofen

Bei der Kleidung gibt es einen klaren Unterschied: Die Saunameisterinnen und Saunameister bleiben während der Aufgüsse aus Hygienegründen bekleidet. Die Saunagäste sind hingegen unbekleidet. Wenn du mehrere Saunagänge einplanst, solltest du dazwischen Pausen machen und ausreichend trinken. Begleitend zur Gala wird außerdem das sogenannte Staatsmeister-Bier angeboten.