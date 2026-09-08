Berufung, Neustart oder doch Ferien? Warum Quereinsteiger Lehrer werden

Vom früheren Beruf direkt ins Klassenzimmer: Zwei Studien der Uni Graz zeigen, was Quereinsteiger antreibt und warum Kollegium, Direktion und Mentoring für ihren Verbleib entscheidend sein können.

Quereinsteiger bringen Erfahrung aus anderen Berufen mit ins Klassenzimmer. Studien der Uni Graz zeigen, was sie zum Wechsel bewegt und welche Herausforderungen sie im Schulalltag erleben.

Quereinsteiger bringen Erfahrung aus anderen Berufen mit ins Klassenzimmer. Studien der Uni Graz zeigen, was sie zum Wechsel bewegt und welche Herausforderungen sie im Schulalltag erleben.

Seit 2023 können Menschen mit beruflicher Vorerfahrung und begleitender pädagogischer Ausbildung an Österreichs Schulen unterrichten. Warum sie diesen Schritt wagen, hat Melanie Gürentz vom Institut für Bildungsforschung und Pädagog der Universität Graz untersucht. Dafür sprach sie mit 13 Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen in Graz. „Es gibt nicht die eine Gruppe der Quereinsteiger“, hält Gürentz fest. Die Beweggründe reichen laut ihrer Untersuchung von echter Berufung bis zum Wunsch nach vielen Ferienwochen. Wie stark sich die Neo-Lehrer mit ihrem neuen Beruf identifizieren, kann dabei auch beeinflussen, ob sie langfristig im Klassenzimmer bleiben.

Fachfremder Einsatz

Quereinsteiger mit einschlägiger Berufserfahrung werden für ein bestimmtes Unterrichtsfach zertifiziert. Dennoch werden sie laut Gürentz teilweise auch in anderen Fächern eingesetzt, um personelle Lücken zu schließen. Sie bewertet das als „Insgesamt problematisch für die Qualität des Unterrichts“. Hinzu kommt, dass viele bereits eine volle Lehrverpflichtung haben und gleichzeitig pädagogische Kurse absolvieren. Diese finden im Rahmen des Hochschullehrgangs „Quereinstieg Lehramt Sekundarstufe“ statt.

Erfahrung hilft

Wie sich Quereinsteiger von fachgeprüften Lehrer unterscheiden, untersuchte Claudia Mair mit 619 Pädagog aus ganz Österreich. Befragt wurden Lehrkräfte an Mittel- und Polytechnischen Schulen sowie AHS. Bei Quereinsteiger ist der altruistische Antrieb laut Mair etwas stärker ausgeprägt. „Sie wollen den Schüler etwas weitergeben und einer sinnstiftenden Aufgabe nachgehen.“ Auch Erfahrungen aus dem früheren Beruf können helfen: Besonders bei digitalen und kommunikativen Fähigkeiten sowie bei Planung und Fachlichkeit sieht Mair Stärken. Schwieriger seien dagegen unter anderem das Management im Klassenzimmer, die Benotung und bürokratische Abläufe.

Schulklima zählt

Ob der Wechsel in die Schule gelingt, hängt laut den Forscherinnen nicht nur von der Arbeitsbelastung ab. Mair erklärt: „Entscheidend für Zufriedenheit und Verbleib in der pädagogischen Arbeit ist weniger die Belastung als das Erleben, den Anforderungen gerecht zu werden.“ Gürentz hebt zudem die Unterstützung im direkten Umfeld hervor: „Ausschlaggebend ist, wie gut sie von Kolleg und der Direktion angenommen werden oder wie gut das begleitende Mentoring-Programm funktioniert.“ Sie selbst kehrt mit September nach ihrem Doktoratsstudium an der Uni Graz als AHS-Lehrerin für Englisch und Französisch ins Klassenzimmer zurück.

Studium verkürzt

Auch über das reguläre Lehramtsstudium bildet die Uni Graz Lehrer für mehr als 20 Unterrichtsfächer aus. Mit dem Wintersemester 2026/2027 wurde das Bachelorstudium von acht auf sechs Semester verkürzt. Daran schließt ein viersemestriges Masterstudium an. Im Studienjahr 2024/25 schlossen rund 450 Absolvent ihre Ausbildung ab.