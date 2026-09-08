Steirer rettet Urlauber das Leben – drei Jahre später das Wiedersehen

8. September 2023, ein sonniger Urlaubstag in Lignano: Peter Bauer sitzt mit seiner Familie in einer Strandbar, als plötzlich sein Kreislauf versagt. Er wird bewusstlos, seine Zunge rutscht nach hinten und verschließt die Atemwege. Sein Schwiegersohn in spe ruft laut nach ärztlicher Hilfe. Ein paar Tische weiter hört Christoph Krammer die Rufe und eilt zu Bauer. Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger holt die Zunge nach vorne und macht die Atemwege wieder frei. Kurz darauf holt Bauer kräftig Luft. Krammer erinnert sich: „Als er wieder durchgeatmet hat und zu Bewusstsein gekommen ist, ist das auch für mich ein tolles Gefühl gewesen.“

©LKH-Univ.Klinikum Graz/Marija Kanizaj Fast drei Jahre suchte Peter Bauer nach seinem Lebensretter. Jetzt kam es in Graz endlich zum Wiedersehen.

Ein Name fehlt

Der entscheidende Handgriff ist getan, doch in der Aufregung fragt niemand nach Name oder Telefonnummer des Lebensretters. Nach dem Urlaub wächst Bauers Wunsch, persönlich Danke zu sagen. Er erzählt die Geschichte im Bekanntenkreis und hofft auf eine Spur. Viel weiß er nicht: braune Haare, Steirer, Pflegekraft auf einer Lungenintensivstation. Aus diesen Puzzleteilen beginnt eine Suche, die fast drei Jahre dauern soll.

Viele suchten mit

Tanja Baldasty, Teamleiterin im Bereich MedOffice am LKH-Univ. Klinikum Graz, gibt der Suche neuen Schwung. Mitarbeiterdaten oder Fotos weiterzugeben, kommt aus Datenschutzgründen nicht infrage, also aktiviert sie außerhalb der Arbeitszeit ihr persönliches Netzwerk. Sekretariate, Kollegen und ehemalige Mitarbeiter helfen mit, sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe entsteht. Eine Spur von Sonja Prem führt zu drei Männern, doch keiner ist der Gesuchte. Über Marc Perhab und dessen Partnerin Mia Rauter gelangt die Geschichte weiter nach Enzenbach. Dort fällt nach insgesamt zweieinhalb Jahren endlich ein Name: Christoph Krammer.

©LKH-Univ.Klinikum Graz/Marija Kanizaj Das Team der Telefonvermittlung mit Lebensretter und Geretteten, erste Reihe v.l.n.r.: Carina Unterhuber, Mihaela-Laura Gnaser, Adelheid Maier, Lara Lorbek, Sonja Prem, Marc-Andre Oisterschek. Zweite Reihe v.l.n.r.: Lena Heidinger, Michelle Seitinger, DGKP Christoph Krammer (Lebensretter), Peter Bauer (Geretteter), DGKP Marc Carlo Perhab, Sanja-Alina Braun, Tanja Baldasty.

Endlich gefunden

Anfang Juli sprechen Bauer und Krammer zum ersten Mal miteinander. „Es war ein sehr emotionales Gespräch. Ich konnte ihm endlich persönlich sagen, wie dankbar ich ihm bin und dass ich ihm mein Leben verdanke“, erzählt Bauer. Krammer hatte nicht mehr damit gerechnet, kontaktiert zu werden. Für ihn war die Hilfe selbstverständlich: „Erste Hilfe zu leisten, ist für mich selbstverständlich. Ich habe mich aber sehr gefreut, besonders, als ich gehört habe, dass Herr Bauer gesund und fit ist.“ Wenig später kommt es am Uniklinikum Graz zum persönlichen Wiedersehen. Lebensretter und Geretteter stehen sich erstmals seit jenem Urlaubstag wieder gegenüber.

Dank, der bleibt

Auch dem Team der Telefonvermittlung sagt Bauer Danke – mit einer Karte, die noch heute im Büro hängt. Krammer verbindet mit der Geschichte eine klare Botschaft: „Ich würde jedem Menschen ans Herz legen, keine Angst davor zu haben, zu helfen. Es ist viel schlimmer, nichts zu unternehmen. Das Gesetz schützt Ersthelfer, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Jeder kann Lebensretterin werden – man muss sich nur trauen, etwas zu tun.“ Peter Bauer geht es heute gut. „Ich genieße jeden Tag noch bewusster als früher. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie kostbar und zugleich wie zerbrechlich das Leben ist.“ Nach fast drei Jahren konnte er seinem Lebensretter endlich persönlich danken.