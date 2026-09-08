Warum Graz heuer 35,9 Millionen Euro mehr auszahlen muss

In Graz sorgen zusätzliche Auszahlungen nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz für eine kurzfristige Liquiditätsspitze. Die Hochrechnung ist inzwischen von rund 32 auf 35,9 Millionen Euro gestiegen.

Seit vergangenem Mittwoch (2. September) gelten in der Stadt Graz vorübergehende Einschränkungen bei Bestellungen und bei der Bearbeitung neuer Förderansuchen. Bereits vertraglich zugesagte sowie von Gemeinderat oder Stadtsenat beschlossene Förderungen sind davon nicht betroffen. Hintergrund ist eine Liquiditätsspitze, die durch das Zurückhalten neuer und nicht dringender Ausgaben abgefedert werden soll. Mitte Juli ging das zuständige Referat für Behindertenhilfe zunächst von rund 32 Millionen Euro an zusätzlichen Auszahlungen für das restliche Jahr aus. Inzwischen liegt die interne Hochrechnung bei rund 35,9 Millionen Euro.

Tagsätze kamen spät

Ein wesentlicher Grund dafür liegt bei den Tagsätzen für Leistungen nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz. Das Land Steiermark beschloss und veröffentlichte die Tagsätze für 2026 erst im Juni. Bereits erlassene Bescheide mussten deshalb rückwirkend angepasst werden. Die daraus entstandenen Differenzbeträge mussten nachbezahlt werden. Diese Auszahlungen waren in diesem zeitlichen Umfang nicht in der bisherigen Liquiditätsplanung der Stadt enthalten.

Rückstand aus 2025

Dazu kommt ein Abarbeitungsrückstand aus dem Jahr 2025. Dieser konnte im ersten Halbjahr 2026 unter anderem durch zusätzlichen Personaleinsatz schrittweise aufgearbeitet werden. Auch dadurch fallen nun weitere Auszahlungen an, die in der aktuellen Hochrechnung berücksichtigt werden müssen. Wie viel der zusätzlichen Belastung auf die rückwirkenden Tagsatz-Anpassungen und wie viel auf den Rückstand entfällt, steht derzeit noch nicht fest. Das zuständige Referat arbeitet diese Aufteilung aktuell im Detail auf.

Zahlen folgen

Die konkreten Zahlen sollen in den kommenden Tagen vorliegen. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärt dazu: „Für uns ist entscheidend, dass wir die Ursachen dieser zusätzlichen Belastung genau nachvollziehen. Klar ist bereits jetzt, dass es sich nicht um eine einzelne neue Ausgabe der Stadt handelt, sondern um eine Kombination aus rückwirkenden Nachzahlungen und der Abarbeitung bestehender Rückstände. Wir werden die Zahlen transparent aufarbeiten und daraus auch die notwendigen Konsequenzen für unsere Finanzplanung ziehen.“ Die Stadt geht bei den gesetzlichen Leistungen zunächst in Vorleistung. Rund 60 Prozent der gesamten Ausgaben in diesem Bereich werden im Folgejahr vom Land Steiermark refundiert.

©Foto Fischer Finanzstadtrat Manfred Eber will die Ursachen für die zusätzlichen Auszahlungen genau aufarbeiten und Konsequenzen für die Finanzplanung ziehen.

Maßnahmen bleiben

Die vorübergehenden Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität bleiben vorerst aufrecht. Damit will die Stadt die kurzfristige Liquiditätsspitze abfangen und ihre Zahlungsfähigkeit absichern. Neue und nicht dringende Ausgaben werden deshalb weiterhin zurückgehalten. Bereits zugesagte oder politisch beschlossene Förderungen bleiben von dieser Einschränkung unberührt.