Sanierungsplan angenommen: Zukunft von Grazer Bauträger vorerst gesichert

Am Landesgericht Graz ist am Dienstag über den Sanierungsplan der Fleissner + Partner Gesellschaft m.b.H. abgestimmt worden. Die Gläubiger stimmten mehrheitlich zu, damit ist die Fortführung vorerst gesichert.

Im Sanierungsverfahren des Grazer Bauträgers Fleissner + Partner Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in der Körösistraße ist am Dienstag, dem 8. September 2026, eine wichtige Entscheidung gefallen. Am Landesgericht Graz fand die Sanierungsplantagsatzung statt. Dabei stimmten die Gläubiger dem vorgelegten Sanierungsplan mehrheitlich zu. Das Unternehmen befindet sich seit 28. Mai 2026 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Zwölf Beschäftigte

Während des laufenden Verfahrens wird der Betrieb weitergeführt. Aktuell beschäftigt die Gesellschaft zwölf Dienstnehmer. Im Insolvenzverfahren wurden insgesamt 59 Forderungen angemeldet. Deren Volumen beläuft sich laut KSV1870 auf rund 5,4 Millionen Euro. Mit der Zustimmung der Gläubiger steht nun fest, wie der Sanierungsplan umgesetzt werden soll.

Quote von 20 Prozent

Die Insolvenzgläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten. Diese soll binnen 14 Tagen nach der rechtskräftigen gerichtlichen Bestätigung des Sanierungsplans bezahlt werden. Zusätzlich hat die Schuldnerin Vermögen an einen Treuhänder zur Verwertung und Ausschüttung einer sogenannten Superquote übergeben. Bezogen auf dieses Vermögen unterwirft sich das Unternehmen laut KSV1870 der Überwachung durch den Treuhänder.

Fortführung gesichert

Mit dem angenommenen Sanierungsplan ist die Fortführung des Unternehmens laut KSV1870 vorerst gesichert. Auch die für den Sanierungsplan erforderlichen Mittel befinden sich bereits auf dem Insolvenzkonto. Damit wurde bei der Tagsatzung ein wesentlicher Schritt im seit Ende Mai laufenden Sanierungsverfahren gesetzt. Wie der KSV1870 mitteilt, erteilten die Gläubiger dem Sanierungsplan mehrheitlich ihre Zustimmung.