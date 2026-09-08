Graz streicht Verfügungsmittel für Gemeinderatsklubs

Für die Gemeinderatsklubs von KPÖ, ÖVP, Grünen und FPÖ gibt es künftig keine Verfügungsmittel mehr. Gleichzeitig werden die entsprechenden Mittel in den Büros der Mitglieder der Stadtregierung deutlich reduziert. Das gaben Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Dienstag, dem 8. September, bekannt. Für die Stadt Graz bedeutet die Änderung eine Einsparung von mehr als 50.000 Euro pro Jahr.

Bericht als Anlass

Auslöser für den Schritt ist ein vor wenigen Tagen den Medien zugespielter Rohbericht des städtischen Kontrollamts. Darin wurde festgestellt, dass mehreren Büros Fehler bei der Abrechnung unterlaufen sind. Dabei handelte es sich laut den vorliegenden Informationen meist um formale Fehler. Es wurden allerdings auch Ausgaben festgestellt, die nicht den geltenden Richtlinien entsprechen.

Kontrolle eingeführt

Die Verfügungsmittel waren bereits in der vergangenen Gemeinderatsperiode Thema. Damals ermöglichte die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ erstmals eine Kontrolle dieser Gelder durch das Kontrollamt, das zu diesem Zeitpunkt noch Stadtrechnungshof hieß. Hintergrund war, dass die Mittel der Gemeinderatsklubs und Stadtregierungsbüros zuvor keiner entsprechenden Kontrolle unterlagen. Die nun vorliegenden Ergebnisse führen zu weiteren Konsequenzen.

Hilfe soll bleiben

Für Kahr ist allerdings wichtig, dass trotz der Kürzungen weiterhin rasche Unterstützung möglich bleibt. „In meinem Büro wurden die Verfügungsmittel von Anfang an zum Großteil für die Unterstützung von Grazerinnen und Grazern in Notlagen verwendet. Aber auch Sportvereine, Kulturinitiativen und Schulveranstaltungen konnten damit unterstützt werden. Es muss auch in Zukunft möglich sein, Menschen effektiv und schnell zu helfen, wenn andere Möglichkeiten der Unterstützung nicht schnell genug möglich sind“, so Kahr. Wie diese Unterstützung künftig konkret organisiert wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

©5 Minuten Bürgermeisterin Elke Kahr betont, dass schnelle Hilfe für Grazerinnen und Grazer in Notlagen weiterhin möglich sein soll.

Richtlinien ändern

Auch Schwentner sieht Handlungsbedarf. „Wenn die Stadt jeden Euro zweimal umdrehen muss, sind Verfügungsmittel in der aktuellen Form nicht mehr zu rechtfertigen. Diese Maßnahmen sind ein erster wichtiger Schritt, denn Vertrauen in die Politik entsteht nur, wenn sie auch bei sich selbst genau hinschaut. Die Prüfung des Kontrollamts zeigt uns auch, dass zudem eine Überarbeitung der Richtlinien für die zweckmäßige Verwendung dieser Mittel dringend nötig ist.“ Neben den Kürzungen sollen damit auch die Regeln für die verbleibenden Verfügungsmittel überarbeitet werden.