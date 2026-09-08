MotoGP in Graz: Innenstadt wird zur kleinen Rennstrecke

In Graz wird schon eine Woche vor dem MotoGP-Wochenende Gas gegeben: Rennsimulatoren und eine Schnitzeljagd bringen am 11. und 12. September Motorsport-Flair in die Innenstadt - Tickets gibt es dabei auch zu gewinnen.

Bevor am Red Bull Ring die Motorräder um die Kurven jagen, nimmt Graz schon einmal Fahrt auf. Am Freitag, 11. September, und Samstag, 12. September bringen die Tourismusregion Graz und der Red Bull Ring die MotoGP mitten in die Grazer Innenstadt. Vor dem Schlossberghotel im Marko-Spitz sowie im Café Herzog in der Herrengasse 6 dreht sich an diesen beiden Tagen alles um den Motorradrennsport. Und dafür musst du nicht einmal selbst einen Helm aufsetzen.

©Michael Jurtin/Red Bull Ring Red Bull Ring x Region Graz

Ab in den Rennsitz

Statt auf zwei Rädern geht es in Graz zunächst im Sitzen auf die Rennstrecke. In den Red Bull Ring Playseats können Besucherinnen und Besucher virtuell selbst Gas geben und ihr Können ausprobieren. Geschwindigkeit und Präzision sind dabei gefragt – nur der Fahrtwind bleibt aus. So bekommt die Grazer Innenstadt schon vor dem eigentlichen Rennwochenende eine Portion Grand-Prix-Flair verpasst.

Jagd auf Tickets

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann ebenfalls auf die Jagd gehen. Die Tourismusregion Graz und der Red Bull Ring veranstalten eine interaktive Schnitzeljagd durch die Grazer Innenstadt. Dabei wartet am Ende nicht bloß die Gewissheit, den richtigen Weg gefunden zu haben: Zu gewinnen gibt es Tickets für den MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du direkt an den beiden Aktionsstandorten.

©Region Graz – Mias Photoart Vorstandsvorsitzende Sylvia Loidolt & Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer

Eine Woche später

Nach dem Vorgeschmack in Graz wird es von 18. bis 20. September 2026 am Red Bull Ring ernst. Dann gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports wieder in der Steiermark. Mit den Aktionen in der Grazer Innenstadt machen die Tourismusregion Graz und der Red Bull Ring zugleich ihre Partnerschaft sichtbar. Für Motorsportfans führt der Weg zum Grand Prix damit heuer schon eine Woche früher über die Startlinie und zwar mitten in Graz.