CITYPARK startet mit Aktionen und Glücksrad ins neue Schuljahr

Zum bevorstehenden Schulstart gibt es im CITYPARK mehrere Aktionen für Kinder und Eltern. Am Samstag, 12. September, stehen ein Glücksrad und Musik am Programm. Dazu kommen Angebote und eine Gewinnaktion rund um den Schuleinkauf.

Zum Schulstart gibt es im CITYPARK mehrere Aktionen für Kinder und Eltern.

Zum Schulstart gibt es im CITYPARK mehrere Aktionen für Kinder und Eltern.

Am Samstag, 12. September, steht im CITYPARK der Schulstart im Mittelpunkt. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder beim Schulstart-Glücksrad am Panorama Platz mitmachen und Preise gewinnen. Begleitet wird die Aktion von Radio Rock FM. Der Radiosender sorgt während der Veranstaltung für Musik.

Sticker-Aktionen

Wer vor dem Schulbeginn noch einkaufen möchte, kann außerdem die Happy Shopping Sticker nutzen. Die Aktion läuft von 7. bis 19. September. In mehreren Shops gibt es in diesem Zeitraum spezielle Angebote, Rabatte und weitere Aktionen. Diese reichen laut CITYPARK von Schulsachen und Mode bis zu Schuhen und Accessoires.

Einkauf zurückgewinnen

Zusätzlich gibt es die Aktion „Schuleinkauf zurückgewinnen“. Besucher können dafür ihre Rechnung vom Schuleinkauf bis spätestens 19. September beim Besucher-Service einreichen. Unter den Teilnehmenden wird der Einkaufswert zurückerstattet. Die Rückerstattung erfolgt in Form von ZEHNER-Gutscheinen.

Mehrere Aktionen

Damit verbindet der CITYPARK mehrere Angebote rund um den bevorstehenden Schulstart. Center-Manager Richard Oswald erklärt dazu: „Mit dem Schulstart-Glücksrad, den Happy Shopping Stickern und der Aktion ‚Schuleinkauf zurückgewinnen‘ möchten wir den Start ins neue Schuljahr für die ganze Familie noch schöner machen. So verbinden wir Shopping mit Unterhaltung und attraktiven Gewinnchancen“. Die verschiedenen Aktionen laufen teilweise bis 19. September. Das Glücksrad findet ausschließlich am Samstag, 12. September, statt.