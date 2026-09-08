Schock für Einsatzkräfte: Schwerverletzter war Mitglied der eigenen Feuerwehr

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr Fernitz: Ein Kamerad der eigenen Wehr wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Einsatzkräfte unterstützten die Rettung und sicherten die Unfallstelle.

Am 5. September wurden die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Fernitz zu einer Menschenrettung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich beim schwer verletzten Unfallopfer um ein Mitglied der eigenen Feuerwehr handelte.

Person nach Unfall schwer verletzt

Am 5. September 2026 wurden die Feuerwehren Fernitz und Gössendorf um 17.29 Uhr mit dem Einsatzstichwort „T11 Menschenrettung – Person von Traktor erfasst, unklare Situation“ alarmiert. Die Feuerwehr Fernitz rückte mit dem Rüstlöschfahrzeug zum Einsatzort aus. Dort fanden die Einsatzkräfte eine schwerstverletzte Person vor, die bereits durch zufällig anwesende Feuerwehrkameraden und Rettungssanitäter erstversorgt worden war. Besonders belastend für die Feuerwehrmitglieder: Beim Verletzten handelte es sich um einen Kameraden der eigenen Wehr.

Notarzthubschrauber übernahm Versorgung

Durch das rasche Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarzthubschraubers Christophorus 12 konnte die medizinische Versorgung schnell übernommen werden. Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, war die Person nicht – wie ursprünglich angenommen – von einem Traktor erfasst worden, sondern bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich in weiterer Folge auf die Absicherung der Unfallstelle, den Aufbau eines Sichtschutzes sowie die Unterstützung des Roten Kreuzes. Im Einsatz standen die Feuerwehr Fernitz mit RLFA und LKWA, die Feuerwehr Gössendorf, die Polizei, das Rote Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 12.