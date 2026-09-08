darüberreden: Appell zum Welttag der Suizidprävention

Zum Welttag der Suizidprävention ruft pro mente steiermark mit der Kampagne #darüberreden dazu auf, psychische Krisen offen anzusprechen, Warnsignale ernst zu nehmen und frühzeitig Hilfe zu suchen.

Mag.a Karin Nauschnegg, Klinische Psychologin und Leitung der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung bei pro mente steiermark.

Mag.a Karin Nauschnegg, Klinische Psychologin und Leitung der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung bei pro mente steiermark.

Rund um den Welttag der Suizidprävention am 10. September ruft pro mente steiermark dazu auf, psychische Krisen und Suizidalität stärker zu thematisieren. Mit der Social-Media-Kampagne #darüberreden sollen Tabus abgebaut und Betroffene ermutigt werden, frühzeitig Unterstützung zu suchen.

Offene Gespräche können helfen

Mehr als 1.000 Menschen sterben laut pro mente steiermark jährlich in Österreich durch Suizid. Offene Gespräche seien deshalb ein wichtiger Bestandteil der Prävention. „Psychische Krisen und Erkrankungen dürfen nicht tabuisiert oder stigmatisiert werden“, betont Karin Nauschnegg, Klinische Psychologin bei pro mente steiermark. Zu möglichen Risikofaktoren zählen unter anderem schwere Lebenskrisen, chronische Schmerzen, Suchterkrankungen, Depressionen und andere psychische Erkrankungen.

Warnsignale ernst nehmen

Auch das Umfeld könne eine wichtige Rolle spielen. Geäußerte Suizidgedanken, sozialer Rückzug oder das plötzliche Verschenken persönlicher Gegenstände können Warnsignale sein. Diese sollten laut Nauschnegg ernst genommen und behutsam angesprochen werden. Die direkte und respektvolle Frage nach Suizidgedanken löse Suizidalität nicht aus. Vielmehr könne es für Betroffene entlastend sein, wenn jemand ihre Belastung wahrnimmt, zuhört und das Gespräch sucht.

Unterstützung auch für Angehörige

Die Kampagne richtet den Blick zudem auf Angehörige von Menschen, die durch Suizid verstorben sind. Neben der Trauer seien diese häufig mit Schuldgefühlen und der Frage konfrontiert, ob sie den Tod hätten verhindern können. Pro mente steiermark betont, dass Angehörige keine Verantwortung für den Suizid eines nahestehenden Menschen tragen. Gespräche mit vertrauten Personen sowie professionelle Unterstützung durch psychosoziale Beratungsstellen, Psychologen oder Psychotherapeuten können bei der Verarbeitung des Verlusts helfen.