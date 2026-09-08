Steirisches Lauftalent: Matteo (7) aus Eibiswald triumphiert beim Bundesfinale

Mit nur sieben Jahren ist Matteo Koch aus Eibiswald bereits Bundessieger: Beim Lidl-Schullauf setzte er sich über 800 Meter klar durch. Nun gratulierte Landeshauptmann Mario Kunasek persönlich.

Mit gerade einmal sieben Jahren sorgte Matteo Koch aus Eibiswald bereits für sportliche Schlagzeilen: Am 18. Juni 2026 gewann der junge Läufer das Bundesfinale des Lidl-Schullaufs in Traun in Oberösterreich in der gemeinsamen Wertung der ersten und zweiten Volksschulklassen. Über die 800 Meter setzte sich Matteo mit einer Zeit von 2 Minuten und 47,5 Sekunden durch und hatte im Ziel einen Vorsprung von rund 10 Sekunden auf die Konkurrenz. Heute Nachmittag, 8. September, empfing Landeshauptmann Mario Kunasek den talentierten Nachwuchssportler gemeinsam mit seiner Familie in seinem Büro, um ihm persönlich zu gratulieren.

Großer Stolz

„Als Vater eines Buben weiß ich, wie stolz man ist, wenn das eigene Kind mit so viel Freude und Begeisterung bei einer Sache ist. Matteo ist ein tolles Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Kinder für Bewegung und Sport zu begeistern. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu diesem großartigen Erfolg und wünsche ihm, dass er sich diese Freude am Sport immer bewahrt”, so Landeshauptmann Mario Kunasek.

©Land Steiermark/Binder;

Siebenjähriger erfolgreicher Läufer

Matteo Koch lebt in Eibiswald und besucht die Volksschule Eibiswald. Er feierte bereits in den vergangenen beiden Jahren sportliche Erfolge beim Welschmarathon, Koralpenlauf sowie Graz-Jugendmarathon. Die Lidl Österreich Schulläufe sind eine der größten Kinder- und Jugendlaufveranstaltungen in Österreich. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Lidl Österreich einen Betrag an Licht ins Dunkel. Es konnten über 15.000 Euro an die Organisation gespendet werden.