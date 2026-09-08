Steirisches Brot erobert New York: Martin Auer öffnet seine Türen in Manhattan

Von Graz nach New York: Die steirische Bäckerei Martin Auer eröffnet am 10. September ihre erste Filiale in Manhattan. Mit österreichischem Natursauerteigbrot will „RYE“ die US-Metropole erobern.

Die steirische Bäckerei Martin Auer wagt den Sprung über den Atlantik: Am 10. September 2026 eröffnet die neue Schaubäckerei „RYE by Martin Auer“ in Manhattan.

Die steirische Bäckerei Martin Auer wagt den Sprung über den Atlantik: Am 10. September 2026 eröffnet die neue Schaubäckerei „RYE by Martin Auer“ in Manhattan.

Die steirische Bäckerei Martin Auer wagt den Sprung über den Atlantik: Am 10. September 2026 eröffnet die neue Schaubäckerei „RYE by Martin Auer“ in Manhattan. Damit kommt österreichisches Natursauerteigbrot künftig direkt aus New York.

Erster Laib bereits gebacken

Nach monatelangen Vorbereitungen ist ein wichtiger Meilenstein geschafft: Das erste Roggenbrot wurde bereits vor Wochen in New York gebacken, 5 Minuten berichtete. Nun steht die Eröffnung kurz bevor. Unter dem Namen „RYE“ – dem englischen Wort für Roggen – bringt Martin Auer sein bekanntes Bio-Landbrot-Konzept in die US-Metropole. Gebacken wird nach wie vor mit österreichischen Wurzeln: Das Natursauerteigbrot entsteht aus 100 Prozent österreichischem Bio-Roggenmehl und kommt ohne Hefe aus.

Steirische Handwerkskunst in Manhattan

Für die Eröffnung wurde in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet. Das Team vor Ort wurde aufgebaut, Mitarbeitende wurden eingeschult und auch Unterstützung aus Graz kam nach New York. Bäckermeister aus der Steiermark begleiteten die ersten Produktionsschritte und sorgten dafür, dass die Qualität des Brotes auch in Manhattan erhalten bleibt. Mit „RYE“ möchte Martin Auer den New Yorkerinnen und New Yorkern eine traditionelle österreichische Brotart näherbringen, die in den USA bislang weniger verbreitet ist. Gleichzeitig richtet sich das Angebot auch an Österreicherinnen und Österreicher sowie andere Europäer, die in New York leben und ein Stück Heimat suchen.

„NYC, are you ready?“

Nun steht der große Moment bevor: Am 10. September öffnet „RYE by Martin Auer“ offiziell seine Türen in Manhattan. Die Grazer Traditionsbäckerei bringt damit ein Stück steirische Backkultur in eine der größten Städte der Welt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 19:00 Uhr aktualisiert