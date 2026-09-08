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Berg- und Naturwacht - Hart bei Graz
Das Reptil konnte anschließend unverletzt wieder in die Natur entlassen werden.
Hart bei Graz
08/09/2026
Tierischer Einsatz

Schlangen-Alarm: Seltene Würfelnatter aus Jalousie gerettet

Eine seltene Würfelnatter musste in Graz-Umgebung aus einer ungewöhnlichen Lage befreit werden: Das Reptil hatte sich in einer Jalousie verfangen und wurde von der Berg- und Naturwacht gerettet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Ein besonderer Rettungseinsatz für die Berg- und Naturwacht Hart bei Graz: Eine seltene Würfelnatter hatte sich in einer Jalousie verfangen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Das Reptil konnte anschließend unverletzt wieder in die Natur entlassen werden. Nach der Alarmierung durch die Landeswarnzentrale rückten die Mitglieder der Berg- und Naturwacht aus, um die Schlange fachgerecht aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Würfelnatter, eine in Europa seltene und dennoch heimische Schlangenart, wurde vorsichtig gerettet.

Berg- und Naturwacht - Hart bei Graz
©Berg- und Naturwacht – Hart bei Graz

Berg- und Naturwacht rettet seltene Schlange in Graz-Umgebung

Anschließend brachten die Einsatzkräfte das Tier an einen geeigneten Lebensraum in unmittelbarer Nähe zurück. Dort, bei einem Fließgewässer, konnte die Würfelnatter wieder sicher ausgesetzt werden. Die Berg- und Naturwacht betont mit dem Einsatz die Bedeutung des Schutzes heimischer Tierarten und zeigt, dass auch kleine Rettungsaktionen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten können.

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