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Bild auf 5min.at zeigt einen Krankenwagen beim LKH Graz.
In Graz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall.
Graz
08/09/2026
Unfall

Böser Crash in Graz: Motorradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagnachmittag eine 38-jährige Motorradfahrerin in Graz schwer verletzt worden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Am Dienstagnachmittag (8. September) krachte es in Graz. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Eine 28-jährige Autofahrerin dürfte eine Motorradfahrerin (38) beim Überqueren einer Kreuzung übersehen haben. Die 28-Jährige war mit ihrem Auto auf der Franckstraße in Richtung Osten unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Körblergasse in Richtung Rosenberggasse überqueren, wie die Polizei informiert.

Motorradfahrerin stürzte

Dabei dürfte die Autofahrerin laut Polizei die 38-jährige Grazerin übersehen haben, die mit ihrem Motorrad auf der Körblergasse in Richtung Süden fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, die Motorradfahrerin kam zu Sturz. Die 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins LKH Graz gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

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