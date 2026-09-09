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/ ©KPÖ Graz
Das Bild auf 5min.at zeigt Elke Kahr (KPÖ)
Bürgermeisterin Elke Kahr zahlt rund 2.180 Euro aus privaten Mitteln zurück.
Graz
09/09/2026
Prüfbericht

Bürgermeisterin Kahr zahlt nach Prüfbericht Geld zurück

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zahlt Geld aus eigener Tasche zurück. Zudem werden die Mittel gekürzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)
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Ein Prüfbericht des Grazer Kontrollamts zum Umgang mit den städtischen Verfügungsmitteln sorgt für politische Diskussionen in der Landeshauptstadt. Wie mehrere Medien berichten, zieht Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) nun Konsequenzen und zahlt rund 2.180 Euro aus eigener Tasche zurück. Auslöser waren Vorwürfe rund um regelwidrige Bargeldauszahlungen, bei denen die vorgesehene Obergrenze von 10 Euro pro Person überschritten worden sein soll. Laut dem Büro der Stadtchefin handelte es sich dabei um Beträge für karitative und soziale Zwecke. Das Geld sei nicht falsch verwendet, sondern bar ausgezahlt statt überwiesen worden.

Neos bringt Sachverhaltsdarstellung ein

Eingeleitet wurde die Debatte durch NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini, der im Zusammenhang mit den Verfügungsgeldern eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Graz eingebracht hat. Nach der Ankündigung der Rückzahlung sprach Pascuttini von einer „Flucht nach vorne“. Dass die Regeln zur Inanspruchnahme nicht bekannt gewesen sein sollen, bezeichnete der Gemeinderat als nicht glaubwürdig. Gesprochen wird in der Aussendung der NEOS von 5.581,81 Euro, laut Elke Kahr in mehreren Medienberichten seien es korrekt 2.180 Euro.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Gemeinderat Pascuttini in Graz.
©Canva Montage/Foto Fischer
Am Foto: NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini.

Klubs verlieren Verfügungsmittel

Als direkte Reaktion auf die Kritik kündigten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) grundlegende Reformen an: Die Verfügungsmittel für die Gemeinderatsklubs aller Parteien werden künftig gänzlich abgeschafft. In den Büros der Stadtregierung werden die Töpfe zudem deutlich reduziert. Durch diese Maßnahme soll die Stadt Graz künftig über 50.000 Euro pro Jahr einsparen.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Elke Kahr und Judith Schwentner.
©Canva Montage + Foto Fischer + KPÖ
Am Foto: Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).
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