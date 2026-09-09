Sturm gegen LASK: Polizei richtet Sicherheitsbereich um Stadion ein

Beim Bundesliga-Duell zwischen dem SK Sturm Graz und dem LASK am kommenden Sonntag richtet die Polizei erneut einen großräumigen Sicherheitsbereich rund um das Stadion Liebenau ein.

Am Sonntag, dem 13. September 2026, trifft der SK Puntigamer Sturm Graz um 17 Uhr im Stadion Graz-Liebenau auf den LASK. Um einen sicheren Ablauf des Bundesligaspiels zu gewährleisten, hat die Landespolizeidirektion Steiermark eine entsprechende Verordnung erlassen: Rund um das Stadion Graz-Liebenau wird für mehrere Stunden ein umfassender Sicherheitsbereich eingerichtet. Die Maßnahme gilt am Matchtag von 13 Uhr bis 21 Uhr und betrifft ein weitläufiges Areal. Der Sicherheitsbereich erstreckt sich unter anderem über Teile der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Raiffeisenstraße sowie angrenzende Straßenzüge rund um die Arena.

Wegweisungen und saftige Geldstrafen

Durch den verordneten Sicherheitsbereich erhalten die Beamten des öffentlichen Sicherheitsdienstes erweiterte Befugnisse. Personen, von denen im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Eigentum ausgehen oder die bereits solche begangen haben, können direkt aus der Zone gewiesen werden. Für diese Personen gilt für die Dauer der Verordnung ein striktes Betretungsverbot. Wer sich nicht daran hält und den Bereich dennoch betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung:

Geldstrafen: Bis zu 1.000 Euro drohen bei Missachtung.

Bis zu 1.000 Euro drohen bei Missachtung. Ersatzfreiheitsstrafe: Im Falle der Uneinbringlichkeit bis zu vier Wochen.

Im Falle der Uneinbringlichkeit bis zu vier Wochen. Festnahme: Wer trotz Abmahnung verharrt, kann von der Polizei festgenommen werden.