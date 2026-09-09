Schwerverletzte (15) nach Moped-Kollision mit Auto

Im Kirchenviertel in Gratkorn: Nach einer Kettenreaktion mit drei beteiligten Fahrzeugen mussten am Dienstagabend zwei 15-jährige Moped-Fahrerinnen und ein Autofahrer ins Spital.

Am Dienstagabend (8. September 2026): Gegen 19 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer im Ortsteil Kirchenviertel auf der Brucker Straße (Gratkorn) unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in den Hausbergweg einzubiegen. Eine direkt hinter dem Auto fahrende 15-jährige Mopedlenkerin dürfte das Abbiegemanöver jedoch übersehen haben. Das Mädchen prallte gegen das Heck des Fahrzeugs und wurde gegen die Heckscheibe geschleudert.

Zweites Moped krachte in die Unfallstelle

Eine unmittelbar nachfolgende gleichaltrige Freundin der Mopedlenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder anhalten. Sie touchierte das Moped ihrer Freundin und kam ebenfalls zu Sturz. Bei der Kettenreaktion erlitt eine der beiden 15-Jährigen schwere Verletzungen. Die zweite Mopedlenkerin sowie der 46-jährige Auto-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle drei Beteiligten wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in das LKH Graz gebracht.