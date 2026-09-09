Spielen auf dem Asphalt: Fröbelpark feiert den „Tag der Wohnstraße“

Ein Nachmittag für die ganze Familie: Am Freitag, dem 18. September 2026, verwandelt sich die Wohnstraße „Am Fröbelpark“ in eine bunte Spiel- und Begegnungszone.

Wohnstraßen sind weit mehr als reine Verkehrsflächen – sie bieten wertvollen Lebensraum direkt vor der Haustür. Um genau darauf aufmerksam zu machen, findet am Freitag, dem 18. September 2026, von 14 bis 17 Uhr die Aktion zum „Tag der Wohnstraße“ in der Wohnstraße „Am Fröbelpark“ statt. Gemeinsam mit dem Nachbarschaftscafé von NaNet verwandelt sich der Asphalt für einen Nachmittag in eine große Erlebnis- und Spielfläche. Sollte es an diesem Nachmittag regnen, muss die Freiluft-Aktion leider entfallen.

Laufradparcours, Straßenkreide und Gemütlichkeit

Das Programm bietet abwechslungsreiche Highlights für Jung und Alt. Neben reichlich Straßenkreide, mit der der graue Asphalt bunt gestaltet werden kann, gibt es Klassiker wie „Himmel und Hölle“, Handyhüpfen und Kanaldeckelspiele. Ein besonderes Highlight für die kleinsten Gäste ist auch dieses Jahr wieder der eigene Laufradparcours. Für alle Erwachsene und Interessierten steht ein Info- und Plauderstand mit Kaffee, Liegestühlen, Infomaterial sowie dem Wohnstraßenspielebuch bereit. Wer möchte, kann für den gemütlichen Plausch gerne die eigene Liege, eine Kaffeetasse und Snacks mitbringen.

Was gilt eigentlich in einer Wohnstraße?

Da viele Menschen nach wie vor unsicher sind, welche Regeln in einer Wohnstraße gelten, klärt die Aktion vor Ort auf. Das sind die wichtigsten Bestimmungen im Überblick: