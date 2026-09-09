Budgetkrise: Grazer Opposition fordert  Sondergemeinderat

Die Finanzlage der Stadt Graz sorgt weiter für politische Spannungen: ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS wollen gemeinsam einen Sondergemeinderat erzwingen. Die Opposition fordert Transparenz und Antworten zur aktuellen Budgetkrise.

Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt Graz ziehen die Oppositionsparteien im Gemeinderat gemeinsam an einem Strang. ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS wollen einen Sondergemeinderat einberufen und fordern von der Stadtregierung umfassende Aufklärung zur aktuellen Budgetsituation. Der entsprechende Antrag soll am Donnerstag eingebracht werden. Die Sondersitzung müsste anschließend innerhalb einer Woche stattfinden. Die Opposition fordert, die Debatte öffentlich im Gemeinderat zu führen und Antworten zur finanziellen Lage der Stadt zu erhalten.

ÖVP: „Keine Ausreden, keine Ablenkungen“

ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner kritisiert den Umgang der Stadtregierung mit den Finanzen. „Fünf Budgets, fünf Mal gescheitert. Das ist die traurige KPÖ-Bilanz der vergangenen Jahre“, sagt Hohensinner. Er wirft Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber vor, die Kontrolle über die Stadtfinanzen verloren zu haben. Auch die Diskussion rund um die Behindertenhilfe als Ursache der aktuellen Probleme sieht er kritisch: „Dass jetzt ausgerechnet die Behindertenhilfe schuld sein soll, ist nicht mehr als ein billiges Ablenkungsmanöver.“ Beim Sondergemeinderat müsse nun alles auf den Tisch, fordert Hohensinner: „Keine Ausreden, keine Ablenkungen, kein Abschieben von Verantwortung. Kahr und Eber müssen Antworten und konkrete Lösungen liefern.“

FPÖ fordert unabhängige Prüfung

Auch die FPÖ begrüßt die gemeinsame Initiative der Opposition. Stadtrat Rene Apfelknab verweist darauf, dass seine Partei bereits eine Prüfung durch das Kontrollamt gefordert habe. „Die Sondergemeinderatssitzung bietet nun die Möglichkeit, die notwendige Aufklärung voranzutreiben und Antworten darauf zu bekommen, wie diese Finanzmisere entstanden ist, wer wann davon wusste und wie es letztlich zu einer Haushaltssperre kommen konnte“, so Apfelknab. Zusätzlich will die FPÖ einen eigenen Antrag auf eine unabhängige und umfassende Prüfung einbringen.

SPÖ: Vertrauen wiederherstellen

Für SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger ist die aktuelle Situation zu ernst für Durchhalteparolen. „Ein Sondergemeinderat ist jetzt notwendig, damit endlich vollständige Transparenz geschaffen, offene Fragen beantwortet und das Vertrauen von Bevölkerung, Wirtschaft und Finanzmärkten in die Handlungsfähigkeit der Stadt wieder gestärkt wird“, erklärt sie. Die Verantwortlichen müssten nun Führung zeigen und sich der politischen Verantwortung stellen.

NEOS: Warnungen nicht ignorieren

NEOS-Gemeinderätin Verena Garber betont, dass ihre Partei bereits länger vor einem möglichen Liquiditätsengpass gewarnt habe. „Eine seriöse Budgetplanung muss immer Hand in Hand mit einer belastbaren Liquiditätsplanung gehen“, sagt Garber. Nun müsse geklärt werden, „wann die Stadtregierung von der drohenden Zahlungsunfähigkeit wusste“ und warum trotz früher Warnungen nicht rechtzeitig reagiert worden sei. Für die Zukunft fordert sie unter anderem ein monatliches Budget- und Liquiditätsmonitoring sowie verbindliche Frühwarnmechanismen.

Opposition will öffentliche Debatte

Die vier Oppositionsparteien sehen den Sondergemeinderat als notwendigen Schritt, um die finanzielle Situation der Stadt umfassend aufzuarbeiten. Die Grazerinnen und Grazer hätten Anspruch darauf zu erfahren, wie es zur aktuellen Budgetkrise gekommen ist und welche Maßnahmen nun gesetzt werden sollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert