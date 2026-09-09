„Poesie.Musik.Genuss.“: Literaturtag im Rintpark Frohnleiten

Literatur, Musik und Kulinarik an einem Ort: Die Bibliothek Buch & Co lädt am 13. September zum Literatur- und Familientag „Poesie.Musik.Genuss.“ in den Rintpark nach Frohnleiten.

Frohnleiten wird am Sonntag, 13. September, zum Treffpunkt für Literaturbegeisterte, Familien und Musikfreunde. Die Bibliothek Buch & Co veranstaltet im neuen Veranstaltungszentrum Rintpark einen abwechslungsreichen Literatur- und Familientag unter dem Titel „Poesie.Musik.Genuss.“ Von 10:30 bis 16:00 Uhr dreht sich alles um Bücher, Geschichten und Begegnungen. Zahlreiche Autorinnen und Autoren präsentieren bei Kurzlesungen ihre Werke und sorgen für ein vielfältiges literarisches Programm. Die Themen reichen von Lyrik und Heimatdichtung über humorvolle Erzählungen bis hin zu Krimis, Thrillern sowie Kinder- und Jugendliteratur. Mit dabei sind unter anderem Nicole Stranzl, Franz Preitler, Daniela Jud, Robert Eichenauer, Alexander Cimzar, Julia Fürbaß, Margit Nöhrer, Eva Meierhofer, Barbara Plank-Bachselten, Anna-Valerie Edegger und Daniela Kocmut.

Regionale Geschichten und Familienprogramm

Auch regionale Themen stehen im Mittelpunkt. Walter Fallmann spricht über Hans Scherleitner, den jüngsten Gefangenen Stalins, während der ehemalige Richter Rigobert Bott Geschichten und Anekdoten aus seinem Berufsleben erzählt. Für junge Besucherinnen und Besucher gibt es ein eigenes Familienprogramm mit Kinderschminken, Kasperltheater und Kamishibai. Musikalisch begleitet wird der Tag von Michael Lemut und Walter Nimmrichter.

Konzert zum Abschluss

Den Abschluss des Veranstaltungstages bildet um 16 Uhr ein Konzert von GoodyMeeMusic. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei, Spenden sind willkommen. Für das Konzert beträgt der Eintritt 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Bibliothek sowie an der Abendkasse erhältlich. Mit „Poesie.Musik.Genuss.“ verbindet die Bibliothek Buch & Co Literatur, Musik und Kulinarik zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie.