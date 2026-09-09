Verletzungspause für Sturm-Verteidiger: Soglo fällt mehrere Wochen aus

Der SK Sturm Graz muss in den kommenden Wochen auf Emran Soglo verzichten. Der Linksverteidiger zog sich im Training eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu und steht Cheftrainer Fabio Ingolitsch vorerst nicht zur Verfügung. Der 21-jährige Engländer zählte in der bisherigen Saison zu den auffälligeren Spielern der Grazer. Nach seiner Rückkehr aus einer Leihe hatte sich Soglo schnell in die Mannschaft gespielt und einen Stammplatz erkämpft.

Reha in Messendorf gestartet

Soglo hat bereits mit seiner Rehabilitation am Trainingszentrum in Messendorf begonnen. Gemeinsam mit der medizinischen Abteilung arbeitet der Defensivspieler an seiner Rückkehr auf den Platz. „Jede Verletzung ist bitter, vor allem für den Spieler. Gerade Emran hat sich nach seiner Leih-Rückkehr in diesem Sommer bereits in toller Form präsentiert und sich einen Stammplatz erkämpft“, erklärt Geschäftsführer Sport Michael Parensen. Trotz des Rückschlags zeigt sich der Verein zuversichtlich, dass Soglo nach der Verletzungspause wieder schnell zur Mannschaft zurückkehren kann. „Wir sind davon überzeugt, dass er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen wird“, so Parensen.