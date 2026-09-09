400 Experten diskutieren in Graz über die Bildung von morgen

400 Expertinnen und Experten aus ganz Europa trafen sich in Graz zum Forum on Vocational Excellence. An der FH JOANNEUM stand die Zukunft der beruflichen und dualen Bildung im Mittelpunkt.

Rund 400 Expertinnen und Experten aus Bildung, Wirtschaft, Politik und internationalen Organisationen trafen sich von 7. bis 9. September 2026 an der FH JOANNEUM in Graz zum Forum on Vocational Excellence (COVE) 2026. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie berufliche und duale Bildung in Europa weiterentwickelt werden kann. Als Gastgeberin und Mitveranstalterin brachte die FH JOANNEUM ihre Erfahrung im Bereich der praxisorientierten Hochschulbildung und dualer Studiengänge ein. Gemeinsam mit der europäischen Hochschulallianz EU4Dual wurde über neue Bildungsmodelle, Fachkräfteentwicklung und die engere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und Berufsbildungseinrichtungen diskutiert.

Duale Bildung als Erfolgsmodell

Ein Schwerpunkt des Forums lag auf der Bedeutung dualer Ausbildungsmodelle für die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten sich über erfolgreiche Projekte und Best-Practice-Beispiele aus und diskutierten, wie Bildungsangebote besser an die Anforderungen einer sich verändernden Arbeitswelt angepasst werden können. Auf dem Programm standen Keynotes und Podiumsdiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, der österreichischen Politik, der Wirtschaftskammer Steiermark sowie internationaler Bildungseinrichtungen. Ergänzt wurde das Forum durch Exkursionen zu Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Dabei erhielten die Gäste unter anderem Einblicke in die Arbeit der FH JOANNEUM, des Talent Centers der Wirtschaftskammer Steiermark, der HTL Bulme Graz-Gösting, der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof sowie der Unternehmen Anton Paar und Siemens.

Bildung, Wirtschaft und Forschung vernetzen

Bei der Eröffnung betonten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Hochschule die Bedeutung enger Kooperationen für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte. Die Geschäftsführung der FH JOANNEUM, Martin Payer und Corinna Engelhardt-Nowitzki, erklärte: „Europas Fachkräfteentwicklung braucht neue Formen der Zusammenarbeit. Nur wenn Hochschulen, Berufsbildung, Wirtschaft und Politik gemeinsam an Lösungen arbeiten, können wir die Fachkräfte von morgen gezielt auf die Herausforderungen einer sich rasant verändernden Arbeitswelt vorbereiten.“ Auch WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk hob die Bedeutung von Bildung und Weiterbildung hervor: „Der Wirtschaftsstandort Steiermark lebt von den Talenten und der Qualifikation seiner Menschen – Bildung und Weiterbildung sind deshalb keine Kür, sondern das Fundament unserer Wettbewerbsfähigkeit.“

Graz als Treffpunkt für europäische Bildungsdebatte

Das COVE-Forum 2026 zeigte, wie wichtig die Verbindung zwischen beruflicher Ausbildung, Hochschulbildung und Praxis ist. Die FH JOANNEUM sieht in der Zusammenarbeit mit europäischen Partnern eine wichtige Grundlage, um innovative Bildungsmodelle weiterzuentwickeln und Studierenden internationale Lern- und Praxiserfahrungen zu ermöglichen. Mit dem Forum wurde Graz für drei Tage zu einem internationalen Treffpunkt für die Zukunft der beruflichen und dualen Bildung in Europa.