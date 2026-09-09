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Für Doris Kampus (SPÖ) beginnt ein neues berufliches Kapitel.
Graz
09/09/2026
Inklusion

Von der Politik in die Bildung: Kampus übernimmt neue Funktion

Die ehemalige steirische Soziallandesrätin Doris Kampus hat eine neue Aufgabe übernommen: Die SPÖ-Politikerin arbeitet künftig in der Bildungsdirektion Steiermark als Referentin für Inklusion.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Für Doris Kampus (SPÖ) beginnt ein neues berufliches Kapitel. Die frühere steirische Soziallandesrätin und aktuelle Landtagsabgeordnete ist künftig auch für die Bildungsdirektion Steiermark tätig. Dort übernimmt sie eine Funktion als Referentin für Inklusion. Kampus bleibt weiterhin politisch aktiv und behält ihr Mandat als Landtagsabgeordnete.

Fokus auf inklusive Bildung

Der neue Aufgabenbereich passt zu einem langjährigen Schwerpunkt der Politikerin. Während ihrer Zeit in der Landespolitik setzte sich Kampus besonders mit Fragen der Inklusion auseinander. In der Bildungsdirektion wird sie künftig unter anderem für inklusive Bildungsprozesse im steirischen Zentralraum zuständig sein. Zu ihren Aufgaben zählen die Beratung von Schulen und Eltern sowie die Begleitung von Projekten wie Partnerschulklassen. Für Kampus ist die Rückkehr in den Landesdienst nicht völlig neu. Vor ihrer politischen Laufbahn war sie bereits beim Land Steiermark tätig.

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