Millionenschaden im Raum: Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Konkret geht es um die Verrechnung von Medikamenten und die Frage, ob dadurch über Jahre erhebliche Mehrkosten für das Land Steiermark entstanden sind.

Konkret geht es um die Verrechnung von Medikamenten und die Frage, ob dadurch über Jahre erhebliche Mehrkosten für das Land Steiermark entstanden sind.

Konkret geht es um die Verrechnung von Medikamenten und die Frage, ob dadurch über Jahre erhebliche Mehrkosten für das Land Steiermark entstanden sind. Bereits im Mai waren erste Vorwürfe bekannt geworden. Daraufhin ließ das Land die entsprechenden Abrechnungen durch die Wirtschaftsaufsicht des Gesundheitsfonds genauer untersuchen. Der inzwischen vorliegende Bericht soll laut Medienberichten schwerwiegende Auffälligkeiten enthalten.

Medikamentenpreise teilweise mehr als verzehnfacht

Konkret soll eine Apotheke der Barmherzigen Brüder bei bestimmten Arzneimitteln hohe Aufschläge gegenüber dem Einkaufspreis verrechnet haben. In einzelnen Fällen sollen diese laut Prüfbericht sogar bei mehr als 1.000 Prozent gelegen haben. Die dadurch erhöhten Medikamentenkosten sollen anschließend beim Krankenhaus angefallen sein. Im Zuge der sogenannten Abgangsdeckung, bei der das Land Betriebsverluste des Spitals ausgleicht, seien diese Kosten wiederum gegenüber dem Land geltend gemacht worden. Über mehrere Jahre könnte dadurch ein zusätzlicher Aufwand in Millionenhöhe für die öffentliche Hand entstanden sein, heißt es. Gleichzeitig steht der Vorwurf im Raum, dass Gewinne der Apotheke nicht zur Abdeckung der Verluste des Krankenhauses herangezogen worden seien.

Land prüft weitere Schritte

Das steirische Gesundheitsressort bestätigte laut Medienberichten, dass der Prüfbericht mittlerweile übermittelt wurde. Nun werde untersucht, wie in der Angelegenheit weiter vorzugehen sei. Die Wirtschaftsaufsicht des Gesundheitsfonds sei unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe mit einer vertieften Untersuchung beauftragt worden. Vonseiten der Barmherzigen Brüder gibt es bislang keine inhaltliche Stellungnahme zu den konkreten Ergebnissen, das der genaue Inhalt des Berichte ihnen noch nicht bekannt wäre.